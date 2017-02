På fredagens nationella bönefrukost bad president Tump att deltagarna skulle be för att Arnold Schwarzenegger skulle få bättre tittarsiffror för sitt program “The Celebrity Apprentice” som är en fortsättning på Trumps egen reality tv show.... Avsikten var att förolämpa efterföljaren och lyfta fram Trumps egna, inbillade tittarsiffror. Foto: Jordan Strauss

WSJ-kolumnisten Peggy Noonan har under de senaste månaderna skrivit en serie märkligt distanslösa och naiva krönikor om Donald Trump.

Hon har sett något hos honom som få andra upptäckt.

Men nu har hon fått nog.

Annons X

Hennes krönika i lördagens WSJ är en stentuff vidräkning med en omdömeslös president och hans inkompetenta stab.

Det är en mycket pregnant genomgång av de två första veckorna i Vita huset.

The president and his advisers are confusing boldness with aggression. They mean to make breakthroughs and instead cause breakdowns. The overcharged circuits are leaving them singed, too. People don’t respect you when you create chaos. Prudence is not weakness, and carefulness is a virtue, not a vice.

Det vore märkligt om inte detta skulle ses som uttryck för en hittills ganska tyst, konservativ opinion som nu fått nog och som åtminstone inte kommer att vara lika tyst framöver.

Men vad som helst kan hända framöver.