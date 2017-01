Nonnan kommenterar Foto: Pablo Martinez Monsivais

Peggy Noonan var en gång för mycket länge sedan en av Ronald Reagans briljanta talskrivare. Hon skrev presidentens magnifika tal 1984 ”Boys of Pointe du Hoc” vid firandet av 40-årsminnet av D-dagen. Hon skrev också presidentens tal till nationen efter Challenger-olyckan där hon utgick från poeten John Magees ord om flygare som ”slipped the surly bonds of earth... and touched the face of God.” Det är ett av de finaste politiska talen i USA någonsin.

Hon har också skrivit en läsvärd bok om den tiden What I Saw at the Revolution: A Political Life in the Reagan (1990).

På senare år har hon - som jag ser det - blivit mycket mindre intressant som politisk kommentator. Hennes Trump-kommentarer under valrörelsen var rent pinsamma.Hennes krönika idag om kongressförhören av de som Trump vill se i sin regering bortser från alltför mycket för att riktigt tas på allvar.

Annons X

Men mot slutet av krönikan blixtrar den gamla Noonan till. Hon berättar om när hon på ett universitet i den amerikanska södern inför undomarna hånfullt och onyanserat avfärdade president Obama. Ungdomarna som mest kom från fattiga framljen- ofta uppfostrade av mamma eller mormor -var tysta, men Nonnan inser att hon borde talat på ett annat sätt och rättar nu till detta genom att skriva uppskattande om personen Obama:

Barack Obama had dignity in his personal sphere. He carried himself with confidence, like someone with self-respect. You gathered, as you watched over eight years, that he did what a man does, taking care of his family, his wife and children. He didn’t talk about it but he modeled it, represented it in his actions. This, in an increasingly less parented country, was valuable. I didn’t give enough weight to it until after that night at the college.I put it here to remind everyone, mostly myself, that you can strongly oppose someone politically, really think you’re seeing bad things there, but have a responsibility to see and note what good there is. We’re losing that ability, in our enclaves.

Tyvärr pekar idag det mesta mot att den typen av nyanser och insikter är på väg att helt försvinna från den amerikanska politiska debatten.