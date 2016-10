Påven twittrar inför Sverigebesök: Be för enighet

Resan till Sverige ska uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Påven stannar till på tisdag och ska bland annat träffa statsminister Stefan Löfven (S) och kungaparet. Han deltar även i ett möte i Lund mellan Vatikanen och Lutherska världsförbundet, på ett ekumeniskt evenemang i Malmö arena och firar katolsk mässa på Swedbank stadion.

Påven har nära tio miljoner följare på sitt Twitterkonto @pontifex.

I ask you to please pray that my journey to Sweden might contribute to the unity of all Christians.