För fyra år sedan var Paul Simon här med sin Graceland-turné. Ett av de där projekten där en artist ska spela hela sin bästa skiva. Det var som vanligt inte så lyckat som man hoppades på, men inte så mycket för formatets skull som för att Simon själv kändes oengagerad, sjöng slött och överglänstes av Hugh Masekela. Förra året turnerade han med Sting.

Den här gången kommer han med en ny skiva i bagaget, en av de bästa han spelat in på många år, men grunden utgörs i stället av det som följde på Graceland, nämligen ”Rhythm of the Saints”. Där han minst lika stilsäkert fortsatte att foga ihop lättlyssnad pop av extremt disparata beståndsdelar och med atypiska låtstrukturer. Shangaanmusik från Sydafrika kombinerades med brasilianska slagverk, zydeco och doo wop-melodier, som om det vore den enklaste sak i världen.

Men det handlar också om texterna, som genomgått samma utveckling som musiken, från unga och rättframma under Simon and Garfunkel-tiden, till pastischer på de första soloskivorna, för att fulländas till komplexa berättelser bortom rocklyriken under mitten av solokarriären. Paul Simon är uppenbart medveten om den här utvecklingen. När han sjunger en av sina mest sönderspelade hittar, ”The Boxer”, gör han det på ett sätt som subtilt förändrar den, med obestämd form i stället för första person i inledningsraden. När den sedan övergår i originaltexten har den redan glidit bort från det ursprungliga och lätt troskyldiga tonfall som många av Simon & Garfunkels texter har och handlar nu lika mycket om berättelsen som om det som berättas.

Musikaliskt sker samma lätta bearbetning när tempot sänkts bara en aning och musikaliska element som brukar ligga på djupet i arrangemangen lyfts fram. Så blir till exempel ”Homeward bound” en countrylåt. Det låter sig göras eftersom bandet så utomordentligt skickligt rör sig i gränslandet mellan soul, gospel, country och pop, som nästan bara en amerikanskt orkester kan. Men också i den hybridmusikstil som var Paul Simons under mitten av solokarriären. I ”The cool, cool river” betonas den underliggande undergångstematiken, och när låten avslutas med ett vansinnigt pianosolo blir det till en apokalyptisk tvilling till saxofonsolot från ”Have a good time”.

Det enda som inte fungerar riktigt lika bra är några av de enklare, äldre låtarna, och funkdängan ”Late in the evening”, som inte ens det här bandet lyckas fylla med den magi som krävs. De mer rytmstarka låtarna blir däremot alldeles lysande. Som zydecodängan ”That was your mother” och egentligen allt från ”Rhythm of the Saints”, där ungefär hälften av musikerna spelar någon form av slagverk. Som i ”The obvious child”, som startar om gång på gång medan Paul Simon sjunger ordlöst och klart högt över blåsriffet.