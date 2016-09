Ni vet det där man har läst om att man blir glad av att le? Att om du tvingar dig själv att verka glad så följer känslorna efter? Det stämmer inte, visade det sig. Tvärtom kan överdriven positivitet skada både dig och din omgivning.

Man surfar in på Youtube. En slags chef i rosa skjorta sätter på hysterisk musik på stereon. Nu ska han visa ledarskap genom att få alla säljarna i lokalen att göra raketen tillsammans med honom. Det är en viktig säljdag och det gäller att vara pepp.

Vidare på Youtube till ett annat företag. ”Eye of the tiger” spelas i bakgrunden och säljchef efter säljchef pratar in i kameran för att peppa sina säljare att sälja ännu mer. De skriker om att ”göra skillnaden”, ”committa för fan”, ”ingen kommer ihåg en fegis”. De kallar det ”power week”.

Vidare på Youtube. Alliansens legendariska kickoff inför valrörelsen 2014. En oerhört positiv coach på scenen, som försöker peppa igång allianspartierna som då var Sveriges regering: ”Alla ni som känner igen låten och inte känner igen låten ställer er upp! Jag vill att alla i Alliansen visar en extra kick av glädje för det är det det handlar om. Det här är våran kickoff! Och så hjälps vi åt att klappa händerna ovanför huvudet!”.

Hur kom de ens på idén?

Själv minns jag när jag var på utbildning för att börja som säljare på ett kreditkortsföretag och vi fick se den nya reklamfilmen. Det var en snabb bil, ett fint hotell och snygg skådis som pratade med sin kändisröst. När den visats klart applåderade, busvisslade och hurrade de som varit anställda ett tag. Så det gjorde vi nyanställda också såklart.

Hade jag gjort raketen om alla andra gjorde det? Vem vet. Det kan vara svårt att stå emot gruppen. Man vill ju inte vara partypoopern på kickoffen.

Alliansens legendariska kickoff inför valrörelsen 2014. Foto: youtube.com

Arbetslivet präglas i dag av lallande positivitet, skriver Mats Alvesson och André Spicer i den nyutkomna boken ”The stupidity paradox – the power and pitfalls of functional stupidity at work” (Profile Books 2016). Tänk på alla eufemismer som koloniserar vårt språk. Problem döps om till utmaningar, industrinedläggning blir kreativ förstörelse, illegala invandrare blir papperslösa, tiggare blir EU-migranter, och det bara fortsätter. "Byråkrati blir rättssäkerhet, glädjebetyg blir gymnasiebehörighet, kulturkollisioner blir kreativ mångfald”, som Alvesson skriver. ”Man skapar en förljugen värld där kritiskt tänkande närmast är bannlyst och medvetenhet om motsättningar trollas bort av det blomsterspråk som organisationsledningar gillar och med få undantag utmärker visioner, värdegrunder, missionsprat och strategidokument.” (Aftonbladet 12/6)

Man behöver funktionell dumhet för att klara av lallande positivitet. Detta är också en av bokens centrala teser: Genom att stänga av delar av hjärnan kan man ägna sig åt väl avgränsade uppgifter. Funktionell dumhet är avsaknad av kritiskt tänkande, med anställda som inte ifrågasätter beslut, strukturer eller visioner. Ett organiserat försök att få människor att inte tänka för mycket på vad faktiskt gör på jobbet.

Dessutom krävs ibland att anställda beter sig som sektmedlemmar för att de ska anses lojala. Och ett bra sätt att bota kritiskt tänkande är genom att göra raketen ihop varje morgon. Klappa takten även om du inte känner igen låten.

"The Stupidity Paradox – The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work" av Mats Alvesson och André Spicer (Profile Books, 2016)

Alvesson och Spicer begår lustmord på samtidens arbetsplatsidiotier och ”corporate bullshit”. Det är underhållande men också angeläget. Managementbullshit skadar både företag och anställda. Det gör alla dummare.

Men lösningen då? Man bör vänta lite med lösningar, menar de. De kallar det ”solutionism” – att föreslå lösningar innan man ens vet vad problemet är. Om man inte vet vad som är problemet kan man inte lösa det. Och ställ kritiska frågor oftare. Varför gör vi det här? Låt anställda oftare vara djävulens advokat. Ofta hjälper det om man låter deltagare i ett projekt tänka sig in i en situation där det misslyckades och ange orsaker. Ett slags förhandsobduktion.

Och varför inte införa bullshitbingo? Den anställda som först upptäcker tio floskler i ett mejl, dokument eller kommunikation ropar ”bullshit!”. I stället för att bli av med jobbet får den anställde en belöning. Som Alvesson skriver: ”Man får på så sätt en vaccination mot den lallande positivistens enfald – och en känga mot dess anhängare”.