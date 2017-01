Stockholm 59° North

Turnékompaniet Stockholm 59° North, startat 1997 med solister från Kungliga Baletten, har till och från fungerat som institutionens lilla spjutspets. Ett gäng extraknäckande dansambassadörer som visat huvudsakligen nyskapad koreografi både utom och inom landet. Nuvarande konstnärliga ledaren Mia Hjelte vill uppenbarligen att de ska synas mer i huvudstaden. Under Parkteaterns dansmånad gav Stockholm 59° North en trippel i Vitabergsparken. Nu har de landat några stenkast bort i Orionteaterns mäktiga scenrum med delvis samma program, men där tillskottet av Ulysses Doves stringenta koreografi ger helheten en mer klassisk och tekniskt krävande profil.

Intrycket blir också helt annorlunda när dansarna omges av råa väggar och mer elaborerad ljussättning än vad en svensk sommarhimmel erbjuder. Duetten ”One”, i koreografi av Annabelle Lopez Ochoa, är ett klassiskt pas de deux uppdaterat med analytisk twist. Minji Nam och Dawid Kupinski har mjuk rörelseskärpa i en relation på repeat, men musikens thrillertoner öser en överdos oro över samstämmigheten.

”Kungliga Baletten 'går bananas'” löd rubriken på min recension i augusti, vilket syftade på Jerôme Marchands verk ”Serious refrain”. Här släpper han loss både sitt koreografiska och musikaliska skämtlynne med en kvartett pigga, viga dansare som med absurt uppskruvat kroppsspråk och en massa bananer driver med mänskliga svagheter och behov. I parkmiljön blev det en kommunikativ och underhållande överraskning. Nu känns vissa partier krystade, även om det är roligt att se dansarna bjuda på ett brett register av fysisk komik.

Dawid Kupinski och Emily Slawski i ”Dancing on the front porch of heaven” av Ulysses Dove. Foto: Carl Thorborg

Kvällens clou blir finalen, amerikanen Ulysses Doves känslosamma ”Dancing on the front port of heaven” som han koreograferade för Kungliga Baletten 1993. Det är ett danspoem om kärlek och förlust, skapat av en stjärna som själv skulle dö i aids 1996, till Arvo Pärts klockklingande, snudd på övermäktigt andliga och svidande smärtsamma musik (”Cantus in memory of Benjamin Britten”). Operans koreolog Eva Säfström har nu iscensatt detta rituellt färgade sorgespel för sex dansare som inkarnerar älskade själar på väg mot himlen.

Orionteaterns katedral understryker allvaret, och även om dansarna ibland ser lite stressade ut så hittar de formen. Cirkeln återkommer i såväl rörelsemönster som ljussättning, liksom famntag som upplöses när någon snabbt ryggar bakåt på tå. Dawid Kupinski söker betvinga tomrummet. Daniel Nordgren-Jensen skuggar känsligt AdiLiJiang Abudureheman innan denne försvinner i mörkret. Emily Slawski har lyster och synkar perfekt med Desislava Stoeva och Minji Nam. Det är ett vackert återseende av ett verk som gjorde starkt intryck för mer än 20 år sedan.