Parton prisas för livsgärning

Parton som har skrivit låtar som "I will always love you" och "9 to 5" har tidigare vunnit nio priser vid CMA-galan, bland annat priset för årets underhållare. Hon kommer att ta emot utmärkelsen i Nashville den 2 november.

Willie Nelson var den första att motta utmärkelsen, som delades ut första gången 2012. Den hedrar en artist som har uppnått nationell och internationell berömmelse genom uppträdanden, filantropi, humanitära insatser och rekordförsäljning. Tidigare mottagare inkluderar Kenny Rogers och Johnny Cash.

CMA:s vd Sarah Trahern säger i ett uttalande att Parton är en "vägvisare som fortsätter att förtrolla och fängsla fans runt om i världen".