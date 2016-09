Får privat partistöd Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Norge är ett annorlunda land.

Norska kvällstidningen VG berättar om hur partistöd ser ut där:

– Jeg kan bekrefte at vi har valgt å gi fem millioner kroner til det nye valgkampfondet til Høyre. Det burde gi dem en god start, sier investor og milliardær Stein Erik Hagen.

– Det er et engangsbeløp til utredninger og til neste års valgkamp. Vi vet at det etterhvert kommer mange millioner fra LO-familien til de rødgrønne, så det er et forsøk på å bidra til en viss balanse, sier Hagen.

Är det dags att återinföra den ordningen i Sverige?