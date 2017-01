Paris vill bli nya London efter brexit

Dagen efter att det stod klart att Storbritannien ville lämna EU satte maskineriet igång i Paris. Flera satsningar hade sedan länge legat i startgroparna och satte genast i gång med att locka Londonbaserade företag till den franska huvudstaden.

Regeringen annonserade att den siktar på att göra Paris till “framtidens finanshuvudstad". För att locka eventuella brexitflyktingar började regeringen genast att prata om saftiga skattesubventioner för utlänningar, reducerade privatskoleavgifter och ett utökat antal hemspråkskurser för medföljande barn.

En lista på de mest attraktiva företagen hade tagits fram av lokala politiker och näringslivstoppar och presidenten för Parisregionen, Valèrie Pécresse, postade handsignerade brev till dem direkt.

– Fyratusen brev skickades ut till internationella företag som har filialer i London, men inte i Paris, och där Pécresse underströk fördelarna med Paris, säger Christophe Decloux, internationell marknadsföringsansvarig för regionens affärsutvecklingsorganisation, Paris Region Enterprises.

– Vi hade varit redo en längre tid, men varit noga med att hålla locket på till dess att valresultatet stod klart så att inte folk skulle tro att Parisregionen i själva verket var för en brexit, berättar Decloux och påpekar att många andra europeiska storstäder också vill ta över Londons roll i finansvärlden.

I oktober lanserade en intresseorganisation för finanskvarteret La Défense PR-kampanjen "Tired of the fog? Try the frogs" (Less på dimman? Prova grodorna) och affischer sattes upp i Londons motsvarighet, "The City", samt på flygplatsen Heathrow och den engelska Eurostarstationen St. Pancras.

I november bildade Paris stad, Parisregionen, franska handelskammaren och organisationer som representerar regionens näringsliv en grupp som besvarar frågor om en eventuell företagsflytt från London till Paris. Ett sexmannateam, formellt känt som "Välj Parisregionen", men informellt som "Brexitcellen", jobbar heltid i ett fräscht, men relativt anonymt, kontor i utkanten av nordöstra Paris. Mejlboxarna plingar mer eller mindre konstant.

Jeanne Charbonneau är en av dem som tar emot de inkommande frågorna.

– Det kan handla om alltifrån franska skatteregler och arbetslagar till skolor, visum och eventuella arbetsmöjligheter för personalens medföljande partners och barn, säger hon, men understryker att teamet inte är där för att övertala företagen.

– Vi är här för att underlätta med information och kontakter om de nu överväger en flytt.

Trots att Välj Parisregionen, som utgörs av representanter från både kommunen och näringslivet, bara varit i gång i några veckor, och osäkerheten är stor kring hur brexit kan komma att se ut för Londonföretag, säger hon att de redan jobbar med ett 20-tal företag. Vissa av dem ska vara stora multinationella organisationer.

– Jag kan inte nämna vilka de är, men ja, vi har fått in förfrågningar från större, välkända företag, bekräftar Mathieu Thomas, som också jobbar med Välj Parisregionen.

Han tillägger att frågorna kommer från alla sektorer, inte bara finansbranschen. Men, hävdar han, många är måna om att deras förfrågningar hålls hemliga tills vidare.

– Det råder så klart sekretess kring det vi får in, men det stämmer att vissa förhör sig extra noga om att deras förfrågningar inte kommer ut eftersom det handlar om att kanske fatta väldigt stora och viktiga beslut.

Utöver Frankfurt och Paris är det minst fyra andra europeiska storstäder – Amsterdam, Madrid, Dublin och Luxemburg – som gett sig in i matchen om att eventuellt agera alternativ till Londons "The City".

– Men Paris finns i toppen, hävdar Jeanne Charbonneau bestämt och radar upp stadens fördelar: det geografiska läget, stadens kulturliv, tillgången till bostäder och kontorslokaler, samt Frankrikes satsning på forskning.

Nackdelarna vill hon helst inte gå in på, men enligt internationella experter ligger de relativt höga franska skatterna, de rigida arbetsmarknadslagarna, landets byråkrati och fransmännens rykte om att inte kunna tala särskilt bra engelska Paris i fatet.