Parfitt hoppar av Status Quo

68-årige Parfitt har varit medlem i Status Quo i nästan 50 år. Efter hjärtinfarkten i somras hoppade han av bandets planerade höstturné, och meddelar nu att han inte kommer att återvända.

I en intervju med Classic Rock säger Parfitt visserligen att han har återhämtat sig helt från infarkten, och som skäl till avhoppet anger han istället han att inte gillar bandets nuvarande akustiska stil. Gitarristen har dock drabbats av flera hälsoproblem på senare år, bland annat strupcancer och en tidigare hjärtinfarkt 2011. Vid den senaste infarkten var han kliniskt död under flera minuter.

Status Quo bildades i London 1962 och har sedan dess sålt cirka 118 miljoner album och haft över 60 låtar på brittiska singellistan, däribland hits som "Caroline" och "Rockin' all over the world".