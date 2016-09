Pappan varnade polisen: Min son är terrorist

Ahmad Khan Rahami vid gripandet på måndagen. Foto: Moshe Weiss/AP

Frågetecknen är många kring Ahmad Khan Rahami som misstänks ligga bakom lördagens sprängdåd i New York och New Jersey. Men under tisdagen framkom nya uppgifter och långsamt börjar bilden att klarna.

Rahami greps 2014 misstänkt för att ha knivskurit sin bror, rapporterar New York Times. Det var samband med detta som pappan framförde anklagelsen att hans son var terrorist till polisen i New Jersey. De vidarebefordrade uppgifterna till FBI.

I FBI-förhören tog pappan tillbaka beskyllningen och hänvisade till att han varit arg på sin son.

Rahami ska också ha rest i flera omgångar till Afghanistan och Pakistan.

Hans fru som lämnade USA bara dagarna innan attentaten, befann sig i Förenade Arabemiraten när hon greps under måndagen. Det framgår dock inte om hon är direkt misstänkt för inblandning i dåden, uppger amerikanska Fox News.

En anteckningsbok som Rahami hade på sig har gett polisens utredare vissa ledtrådar. I boken uttrycker han sympatier för extrema islamistiska åsikter och skriver om andra terrorister. Här nämns maratonbombaren i Boston och amerikanske medborgaren och imamen Anwar al-Awlaki som tillhörde nätverket al-Qaida, uppger poliskällor enligt CNN.

Referensen till Awlaki stödjer utredarnas teori att sprängdåden inte var inspirerade av IS.

Ahmad Khan Rahami har delgivits misstanke om totalt fem mordförsök. Den misstänkte och två poliser skadades under skottväxlingen vid gripandet i Linden, tre mil utanför New York. En polis skadades i handen och den andre i överkroppen, där han bar en skottsäker väst.

Officiella misstankar om fler brott väntas komma, men enligt New Yorks distriktsåklagare kan det dröja. Utredare säger att de ännu inte har slagit fast något motiv för bombningarna. Andrew Cuomo, guvernör i delstaten New York, säger att det inte finns någon anledning att tro att den misstänkte samarbetade med andra.

29 personer skadades i explosionen i New York-stadsdelen Chelsea på Manhattan på lördagskvällen lokal tid. Ingen skadades av bomben som briserade i Seaside Park i New Jersey tidigare samma dag.