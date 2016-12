Paketflod översvämmar landets postombud

Fullt på pakethyllorna på Mido Livs i Malmö. Julhandeln på nätet väntas slå rekord i år igen vilket ger bråda dagar hos landets postombud. Foto: Emil Langvad/TT

Prognosmakarna är eniga. E-handeln fortsätter att gå starkt framåt och allt fler handlar julklapparna via mobilen eller datorn istället.

– Vi ser tydligt att även fast e-handeln har ökat överlag under året är det ännu fler paket som handlas via nätet under jul, säger Carin Blom detaljhandelsanalytiker vid Postnord.

Från Black Friday i slutet av november har volymerna varit betydligt högre än föregående år. Och enligt en undersökning som företaget gjort tillsammans med Handelns utredningsinstitut (HUI) kommer tre av tio julklappar att e-handlas i år.

– Vi kommer att e-handla julklappar för 6,2 miljarder kronor. En ökning med 24 procent mot i fjol om prognosen slår in, säger Blom.

Hundratals paket är staplade från golv till tak i rummet bakom disken i jourbutiken Mido Quality vid Nobeltorget i Malmö. Varje förmiddag kommer en ny leverans.

– Här inne brukar vi grädda bröd på morgnarna, men det har vi fått lägga ner, det har vi inte utrymme för nu, säger säljaren Isa Ismail Hussein.

Också inne i butiken har en hörna avsatts för att få plats med alla julpaketen och när många kommer samtidigt efter jobbet på seneftermiddagen för att hämta ut dem brukar det bli trångt.

– Varje år är det lite kaos, samtidigt som det är spännande och roligt. Och i år är det ovanligt mycket paket, säger butikschefen Ayad Yassim.

Enligt honom har julhandeln startat tidigare än vanligt och många kunder vittnar om att vardagsstressen är en bakomliggande faktor till näthandeln.

– De säger att de inte orkar eller har tid att gå ut i köpcentrumen.

Någon strålande ekonomisk affär är det dock inte för butiken.

– Vi tjänar bara en del provision, men vi riktar in oss på att ge en god service och hoppas på att kunderna kommer tillbaka och köper andra saker, säger Yassim.

Förutom bekvämligheten att i lugn och ro kunna göra sina inköp spelar julaftons veckoplacering en betydande roll för den ökade julhandeln på nätet.

– Vi har en väldigt ofördelaktig kalenderjul på så sätt att det kostar många semesterdagar att åka bort. Därför stannar vi hemma och jobbar vilket i sin tur gör att vi handlar via nätet, säger Andreas Svensson, analytiker vid HUI.

Dessutom bidrar den låga räntan, goda reallöneökningar samt att många är i arbete till köpstarka hushåll, enligt Svensson.

– E-handeln är ett växande fenomen, säger han.