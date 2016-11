Mats Johansson tar pulsen på ett allt febrigare USA där varken kandidaterna, medierna eller opinionsmätningarna går att lita på.

WASHINGTON, DC. Jag lärde mig en sak om amerikansk politik 1984. På den republikanska partikonventet i ett augustivarmt Dallas förkunnade Ronald Reagans ”spinndoktor” Lee Atwater på ett seminarium att det fanns två sorters val, beroende på stämningen i nationens medvetande, valvinden, momentum, mood of the nation: 1) det är tid för förändring, time for change, eller 2) det är inte tid för ändring, four more years.

2016, på tisdag, är det alternativ 1 som gäller. Men förändring till vad? Det är högst oklart eftersom denna valrörelse knappt har handlat om sakfrågor. I skuggan av personligheternas karaktärsstrid skyms en grundläggande politiska förändring i hela det amerikanska politiska systemet, det faktum att det republikanska partiet 2014 vann överlägset i mellanårsvalen till kongressen och delstaterna.

USA gick åt höger, på djupet och bredden, i reaktion mot Obamapolitiken och dödläget i Washington. Det resulterade i en stark majoritet för republikanerna i både senaten och representanthuset, men också bland guvernörerna ute i delstaterna och de lokala parlamenten. Och det som hände för två år sedan hade föregåtts av opinionsframgångar ända sedan president Obama omvaldes 2012 med försvagad majoritet och växande motstånd.

Detta lade grunden till nationens högersväng som borde ha lett republikanerna fram till en jordskredsseger om några dagar, vore det inte för att deras kandidat är så personligen motbjudande. Men anledningen till att hans chanser till seger har ökat de senaste veckorna har alltså sin grund i ett skred i politiken, en önskan bort från dödläget i huvudstaden där eliterna blockerar varandras lösningar på allvarliga samhällsproblem.

Om detta har det alltså talats ringa i valkampanjen; något om demokraternas fortfarande högst kontroversiella sjukvårdsreform Obamacare, föga om den ständigt växande statsskulden. Istället kan de konservativas tv-kanal Fox ljuga omhämmat om polisutredningar som påstås handla om både det ena och det andra och vända väljarnas intresse bort från politikens innehåll.

Det är i den förgiftade stämningen världsdelen ska gå till vallokalerna om några dagar. Sällan har så många gjort så mycket för att förstöra andan i den här sortens demokrati, inklusive chefen för FBI som låtit en av de få sammanhållande institutionerna dras in i den desperata jakten på röster.

Hur det går till slut? Ingen vet, få vill längre slå vad. Jag frågar Novuschefen Torbjörn Sjöström som på plats följer sifferflödena från allsköns opinionsmätare, men han skakar bara på huvudet, arg över den egna branschens låga kvalitet. Många av de siffror som fladdrar förbi även i de svenska medierna tillhör underhållningsbranschen och har föga med opinionsvetenskapen att göra. Deras självuppfyllande påverkan är bara ett tecken på att denna cirkus har övertagits av hästhandlarna.

Jag funderar en mycket kort sekund på att satsa familjeförmögenheten på en seger på Trump som fortfarande ger höga odds, men avstår. Dagen ska trots allt ägnas åt att följa kampanjarbetet för Hillary Clinton ute i Virginia där hon fortfarande leder klart.

Så långt har det gått, att det för första gången framstår som livsviktigt att högerkandidaten förlorar.

MATS JOHANSSON är redaktör för SvD Säkerhetsrådet.