”Uppsalafebern”, kaffets farlighet och hur man odlar mullbär var ämnena för några av de 186 doktorsavhandlingar som Carl von Linné var handledare för, och till stora delar själv författade. De vittnar om ett intresse för allt från botanik och medicin till jordbruk och etnologi.

Carl von Linné (1707–1778), porträtt av Alexander Roslin från 1775.

Den 20 december 1764 disputerade i Uppsala en ung man vid namn D J Öhrqvist, endast 26 år gammal, på en avhandling vars latinska titel i förkortad översättning lyder ­”Människans diet under olika åldrar”. Det första stadiet är fosterlivet, då babyn ligger ”som en ekorre” i mammans livmoder och inte har några försörjningsproblem, och sådana dyker vanligtvis inte heller upp under det andra stadiet, som varar tills mjölktänderna bytts ut mot vuxentänder. Tredje stadiet är puberteten, varefter följer det f­järde, som pågår tills skäggväxten tar fart (och motsvarande hos flickor). Femte stadiet är slut när visdomständerna är på plats, det sjätte börjar då ­håret grånar och nummer sju utgör livets ”sista varv”. Man bör anpassa kosten efter de sju stadiernas olika behov, eftersom en hel del hälsoproblem därigenom kan undvikas. Gamla kroppar kan piggna till ”genom måttligt intag av ädelt vin”. Dock: de gamlingar som trots allt har problem med sömnen och vaknar tidigt får i alla fall förmånen att kunna njuta av gryningens fågelsång...

Öhrqvists avhandling omfattar endast tolv trycksidor, vilket är normalt för den tidens avhandlingar, och är givetvis skriven på latin. Men av vem?

Troligtvis har den till avsevärd del formulerats av Öhrqvists handledare, nämligen professor Carl von Linné (Divinus Doctor Carolus Linnaeus, som det står på pärmen). Dåförtiden skrev vanligtvis professorn hela eller stora delar av de i och för sig tunna doktorsavhandlingarna, varefter doktoranderna fick ”försvara” dem på ett slags disputationer eller seminarier.

På den tiden var det vanligt att professorn krävde ett arvode för jobbet att författa den doktors­avhandling som kunde ge den unge studenten en skjuts ut i arbetslivet. Vid Uppsala universitet fanns på Linnés tid en professor i latinsk vältalighet vid namn Petrus Ekerman, som synnerligen gärna åtog sig att fixa detta problem åt unga doktorander, dock endast mot ett rejält arvode. Han ska ha knåpat ihop inte mindre än 516 avhandlingar, och när han gick bort efterlämnade han till ingens förvåning en betydande förmögenhet.

Även om Linné inte låg bakom så många avhandlingar som Ekerman, handledde han inte mindre än 186 doktorander under sina professorsår och skrev större eller mindre delar av deras avhandlingar. Den första kom upp till disputation den 30 juni 1743, då Linné varit professor vid Uppsala universitet i endast ett par år, och den sista den 20 november 1776, då han sedan ett par år var emeritus.

Innehållet i alla dessa avhandlingar beskrivs och diskuteras i två ytterst eleganta volymer på tillsammans över 600 sidor och med den gemensamma titeln ”A Linnaean kaleidoscope. Linnaeus and his 186 dissertations”, utgivna på The Hagströmer ­Medico-historical Library och Fri Tanke Förlag. ­Carina Nynäs och Lars Bergqvist heter de båda lärdomshistoriker som presenterar och diskuterar avhandlingarnas bakgrund och budskap och som dess­utom bidrar med en utomordentligt intressant in­ledande text om hur livet gestaltade sig för en doktorand på den tid då professor Linné levde och verkade vid Uppsala universitet. I en annan, lika­ledes högst informativ text författad av Bo Lindberg får vi veta hur det på Linnés tid brukade gå till att producera en doktorsavhandling.

På 1700-talet var vetenskapen inte splittrad i så många specialområden som nuförtiden, och de ­avhandlingar som lades fram i regi av Linné behandlar problem och företeelser inom en mängd vitt skilda ämnesområden. Medan exempelvis avhandling nummer 78 diskuterar hur man ska kunna odla mullbär i Sverige för att producera silke, handlar nummer 79 om fåglarnas flyttningsvanor och nummer 80 om vissa åkommor som ofta plågar manskapet på svenska krigsfartyg. Och i 81:an behandlas en sjukdom som av någon anledning kallas ”Uppsalafebern” – vad kan det månne vara?

Jo, i den avhandlingen, som har Andreas ­Boströms namn på pärmen, diskuteras något som beskrivs som ett svenskt folkhälsoproblem, nämligen att det framför allt på vintern brukar bryta ut epidemier med hög feber som främsta känne­märke. Risken att insjukna kan man dock minska, sägs det i avhandlingen, genom att vara noga med ventilationen i bostaden och inleda varje dag med en riktigt rejäl frukost. Hjälper inte detta, bör man dag­ligen tillreda och hälla i sig ett eller flera glas inne­hållande en blandning av rött vin och apelsinsaft med tillsats av lite ”kinabark”.

Kostens betydelse för hälsan står i ­fokus i många av skrifterna. År 1761 lade Henricus Sparschuch fram en avhandling vari hävdas att kaffedrickande trots att det är lika hälsovådligt som tobaksrökande inte desto mindre ”gillas av kvinnor, därför att det inte är berusande. Te duger inte längre som sällskapsdryck för adliga kvinnor /.../ och den värd som efter en bättre middag inte bjuder gästerna på en kopp kaffe anses visa klandervärt beteende”. Om hur man ska få stopp på denna hälsovådliga dryckesvana lämnas dock inga förslag...

Faktum är, står det i en avhandling skriven av ­Johannes Grysselius och framlagd år 1768, att var och en mycket väl kan fungera som sin egen läkare. Visst är det en fördel om medicinska experter finns till hands och kan ställa diagnos och föreslå olika åtgärder, men sedan bör patienten (eller de anhöriga) kunna sköta behandlingen. Det är en god idé, framhålls det, att lära prästerskapet att identifiera vanliga sjukdomar och föreskriva lämpliga läke­medel. Eftersom det på den tiden var mer ont om läkare än om präster, skulle det ju vara ypperligt om de senare bibringades åtminstone en del elementära kunskaper om hur man känner igen och kurerar vanliga åkommor, så att läkarna får mer tid att ­fokusera på mer allvarligt drabbade patienter.

Ett ofta återkommande tema i många av de ­avhandlingar som lades fram under Linnés tid är betydelsen för hälsan av enkla åtgärder som var och en själv kan vidta. Men det gäller att vara alert och att snabbt reagera på tecken som kan tyda på en ­eller annan åkomma, alltifrån matthet och högljutt snarkande till lös och ljus avföring... Sjukdomar tenderar att gå i vågor och bli särskilt besvärande den sjunde, nionde och fjortonde dagen efter insjuknandet, så därför måste de anhöriga vara ­extra vaksamma och insatsberedda just de dagarna. Nuförtiden är Linné mest känd som biolog, men faktum är att en stor del av de avhandlingar som togs upp till disputation i hans regi hade medicinska ämnen och försvarades av blivande läkare.

I en avhandling framlagd år 1760 av Christianus E Hoppius (född i Ryssland men student i Uppsala, där hans namn för övrigt dyker upp i diverse domstolsprotokoll) tas ett på den tiden synnerligen brännbart ämne upp till behandling: har männi­skan några nära släktingar inom djurriket, och är det i så fall bland aporna vi hör hemma? I sin allra viktigaste bok, ”Systema naturae”, svarade Linné ja på den frågan, men genom hela sitt liv fick han höra att denna tanke var oacceptabel: Bibeln säger ju att människan av Gud skapades till människa – punkt, slut. Därför nöjer sig Linné merendels med att ­försiktigtvis skriva inte att vår art utvecklats ur en annan art inom apornas ordning, utan endast att vi har stora likheter med diverse aparter. Ibland var han dock lite djärvare och placerade människa och schimpans i ett och samma släkte. En kinkig ­balansgång för en vaken biolog i en religiös miljö...

Intet var Linné främmande, och i de 186 ­avhandlingar som ventilerades under hans egid behandlas företeelser inom de mest skilda ämnesområden: botanik, som onekligen var Linnés favoritämne, zoologi, medicin, ­etnologi, jordbruk, humaniora... I många av dem finner man seriösa analyser och kritiska diskussioner av olika företeelser, medan andra närmast kan betecknas som artlistor eller reserapporter. Det vimlar av avhandlingstitlar som lockar till läsning, exempelvis ”Instruktioner för unga rese­närer i främmande länder”, ”Arton fundamentala regler för läkare” eller ”Från insekternas mirakulösa värld”. Inte så sällan dyker det upp religiösa funderingar som speglar Linnés eget synsätt: må vara att Gud skapat jorden och dess rika flora och fauna, men nu sköter vi ruljangsen, och det gör vi inte minst tack vare att Linné klarlagt de gudomliga ­intentionerna.

Carolus Linnaeus framstår som en i många hänseenden synnerligen ovanlig människa. När man studerar detta magnifika bokverk, baxnar man över hur ofantligt mycket han hann med i sitt liv. I ungdomens vår reste han omkring och studerade och arbetade på olika håll i Europa och passade på att år 1735 disputera på universitetet i Haarderwijk. Överallt iakttog han och lyssnade och skrev efter hemkomsten detaljerade reserapporter. Ett par besök i Lappland ledde till livslång beundran för samernas liv och leverne, och han klädde sig och poserade stundom i samisk mundering. Hans finurliga metod att namnge och ”sortera” alla växt- och djur­arter på ett sätt som avspeglar deras släktskap med andra arter är genial och används den dag som idag är. Själv ansåg han att systematik är en ”gudomlig vetenskap”. Varenda gång vi kallar oss Homo sapiens påminns vi om att vi är en art bland andra inom ordningen Primates bland däggdjuren och gör en honnör åt den man som kom på detta logiska sätt att klassificera och etikettera varenda levande ­varelse i Vår Herres hage – och fick oss att uppfatta oss själva som en art bland alla de andra.