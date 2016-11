På jakt efter den ideologiska kompassen

Foto: Maja Suslin/TT

”Debatterna ska ge tittarna en tydlig bild av varje partis grundläggande ideologiska värderingar och ståndpunkter.” Så torgfördes ”Halvtid” – TV4:s partiledardueller som sänds två torsdagskvällar i följd med start igår. Stefan Löfven (S) och Anna Kinberg Batra (M) möttes, liksom Ebba Busch Thor (KD) och Jonas Sjöstedt (V).

De var i godkänd form. Också formen för programmet var också rätt lyckad. Det blir bättre när politikerna får längre tid på sig, står framför varandra och ser varandra i ögonen. Bästa tittarservicen gavs av Anna Kinberg Batra som tappade tålamodet efter ännu en oprecis Löfvensk utsaga om att en ny migrationspolitik ”ska vara smart”, och frågade ”vad ska den bestå i då?”. Den frågan upplevde jag aldrig fick ett tydligt svar, förutom att han tyckte att EU:s andra länder ska ta ett större ansvar. En föga ideologisk hållning; det finns inte en enda kotte i detta land som inte hoppas att så vore eller bleve fallet.

Ambitionen att försöka blottlägga partiernas grundläggande värderingar och ideologi är bra. Men svår. Eftersom välkända sakfrågor styrde diskussionen, blev också inläggen tämligen välbekanta. Det hade varit mer spännande med frågor som gick på en mer oförutsägbar ledd. Det blev lite glöd här, något nytt ord där. Inga surpriser.

Kanske var den tydligaste och mest avslöjande bilden av grundläggande ideologiska värderingar den som programledarna och inte debattörerna gav uttryck för. En fråga berättar något om frågeställaren. Och när en av dem ville veta om Anna Kinberg Batra inte såg något problem med att "handla med barn på börsen", kunde debattens vinnare koras redan trots att han ännu inte fått yttra sig: Jonas Sjöstedt tog hem pokalen.

Uttrycket som har använts av flera kan spåras tillbaka till Stefan Löfven som i SVT Agendas debatt i slutet av maj grep till den retoriska grovheten i frågan om välfärdsföretag och vinst. ”Nu har vi ett skolföretag, Academedia, som sätter 60 000 barn på börsen.” Till Aftonbladet hade han några dagar tidigare sagt samma sak, tryfferat med ordet ”horribelt”.

Ett bättre betyg än Löfvens retorik kan Jonas Sjöstedt inte få för vad hans partis 5,7-procentiga väljarstöd har möjliggjort genom god förhandlingsförmåga. Att denna tankefigur numera också tycks prägla TV4:s journalister gör det hela än mer succéartat.

Nästa torsdag är det ny laguppställning: Annie Lööf (C) möter Jimmie Åkesson (SD). Jan Björklund (FP) möter Gustav Fridolin (MP). I väntan på att bilden av deras ideologiska ståndpunkter och värderingar ska bli tydligare anmodas läsning av de partiledarintervjuer som genomfördes under våren och sommaren 2014 av journalisten Cecilia Stegö Chilò. Tanken bakom dem var just att ta alla dåvarande partiledare på orden, och låta var och en få en ärlig chans att bli förstådd i både värderingar och sakpolitik. Det är alltjämt läsvärt. Kanske ännu mera så nu, när vi ju faktiskt vet hur det gick.

