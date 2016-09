”Watched! Surveillance, Art and Photography”

Trots att sanningshalten i den fotografiska bilden har ifrågasatts under en stor del av sin historia, verkar tilltron till nyttan med kameraövervakning vara oförminskad. Inte minst när det gäller dess förmåga att förhindra allt ifrån stölder och överfall till terrordåd. I juni rapporterade till exempel SvD om att uppgifter från 15 länsstyrelser visade att antalet övervakningskameror ökat markant.

Samtidigt har digitaliseringen av bildmediet, förutom en explosionsartad ökning av antalet fotografier som tas varje dag, inneburit nya möjligheter att katalogisera och systematisera det insamlade materialet. Vilket inte minst Adam Broomberg och Oliver Chanarins stora installation ”Spirit is a Bone” med sina svartvita och lite kusliga porträtt är ett slående exempel på. Tekniken de använt sig av för att kunna skapa dessa dödsmaskliknande porträtt är hämtad från en rysk programvara för att kunna ta 3D-porträtt av människor utan att de märker det. Installationen är en central del av utställningen ”Watched! Surveillance, Art and Photography” som pågår på Hasselblad center.

Meriç Algün Ringborg, ”Doppelgänger from the series Which No One Will Ever See”, 2012. Foto: Serkan Tunç / Hasselblad center

Minst lika storslagen, såväl visuellt som konceptuellt, är presentationen av Alberto Frigos omfattande projekt ”Images of the Artefacts Used by the Main Hand” där konstnären sedan 2004 dagligen tagit bilder på alla föremål som han har hållit i sin högerhand.

Granskar man de små bilderna som placerats i täta men sinsemellan olika långa rader, en för varje dag, med hjälp av de förstoringsglas som finns bredvid installationen kan man också se att många föremål som pennor, tandborstar och passerkort återkommer väldigt regelbundet. Alla dessa små och till synes obetydliga detaljer bildar tillsammans en sammanhängande historia.

Det är just den här förmågan att växla perspektiv som utmärker flera av de konstverk som ingår i ”Watched!”. Som de skilda bilder, alltifrån övervakningsbilder till turist- och satellitbilder, som Marco Poloni samlat in från Medelhavsön Lampedusa i text och bildverket ”Displacement Island”. Hit hör även Ann-Sofie Sidéns ”Sticky Floor (Lunch to Last Call)”, där de nio videomonitorerna i installationen skildrar en dag och kväll på en irländsk pub.

Utställningen är en del av ett pågående forskningsprojekt kring konst, fotografi och övervakning initierat av Louise Wolthers vid Hasselbladsstiftelsen. Fokus ligger på de senaste 10–15 åren och på hur ämnet behandlats på olika sätt i Europa. Begreppet övervakning tolkas i såväl utställningen som i den tillhörande antologin i vid mening. För vad gör de här oändliga möjligheterna att kontinuerligt samla in bilder egentligen med vårt seende? Vilken kunskap om människor och om miljön kan den generera samt vad är det som inte syns i övervakningskamerorna eller satellitbilderna? Och hur förhåller vi oss till det faktum att vi kan bli sedda nästan överallt där vi vistas samtidigt som det råder totalt fotoförbud på andra platser, såväl på konserter som på skyddsområden.

Mishka Henner, ur ”No Man’s land”, 2011. Foto: Hasselblad center

En del svar men kanske framförallt belysande exempel ges såväl i utställningen som i boken där bland annat Peter Weibel och Louise Wolthers essäer placerar övervakningsbilden i en fotografisk och idéhistorisk kontext. Weibel påpekar för övrigt att det vanligaste sättet att identifiera sig på fortfarande är ett fotografi. Helst ett välliknande fotografi som det står i instruktionerna för körkort eller andra identitetshandlingar.

Samtidigt är det förstås en stor skillnad mellan att till exempel bli sedd av en drönare i ett krigsområde eller att vara fullt identifierbar på Google Maps och Street View trots att ansiktet suddats ut.

En förhoppningsvis oavsiktlig konsekvens av det sistnämnda pekar Mishka Henner ut i sitt verk ”No Man’s land” från 2011 där han efter tips på olika internetforum letat upp bilder från platser där prostituerade kan ses stående längs vägkanten. Även Meriç Algün Ringborg dekonstruerar voyeuristiska blickar när hon själv i installationen ”Wich No One Will Ever See” (2012) som en spion väver en alternativ historia kring två filmkaraktärer som mer eller mindre spionerar på andra människor; fotografen Thomas i Antonionis ”Blow-Up” och Harry Caul i Coppolas ”The Conversation”.