Oskar ute ur "Idol"

– Det känns inte som att jag faller, det känns att jag gått till semifinal fast jag trodde knappt att jag skulle ta mig till gruppmomentet, sade Oskar Häggström när resultatet presenterats.

De tre återstående Idolerna – Rebecka Karlsson, Charlie Grönvall och Liam Cacatian Thomassen – får mötas i nästa veckas stora final i Globen. Om inte Musikerförbundet sätter sitt strejkvarsel i verket.

Det var juryn som hade valt låtarna i semifinalen. En utmaning och en chans att glänsa, bägge anpassade till var och en av de fyra deltagarna. Och kanske var utmaningarna för lätta, konstaterade jurymedlemmen Fredrik Kempe sedan alla fyra deltagare levererat.

Den senaste veckan har präglats av feber och förkylning. Ingen av deltagarna har sluppit undan, men kanske var det Oskars röst som tagit mest stryk.

– Bara så att folk förstår, med tanke på hur du mår, det du gör ikväll är som att åka Vasaloppet utan stavar. En stor eloge till dig, sade Nikki Amini efter Oskar Häggströms glänsarlåt "Thinking out of loud"

– Stämbanden har fifty shades of pink. Men i showbiz måste the show go on och det tycker jag att du lyckades med, sade Fredrik Kempe efter Oskars utmaning "We don't talk anymore".

Charlie Grönvall fick också kommentarer om sin förkylning, men också beröm.

– Jäklar var du glänste och glimrade på scen. Du gör det så himla bra, tyckte Fredrik Kempe om glänsarlåten "We are young".

Juryn var i själva verket full av superlativ efter alla låtarna, men Rebecka Karlsson och Liam Cacatian Thomassen fick mest ros. Quincy Jones III älskade det han kallade Liams "hemliga vapen", falsetten:

– Du kan smälta Nordpolen. Du har visualiserat Globen och vi hoppas få se dig där, tyckte han efter Liams glänsarlåt "All of me".

Nikki Amini hoppades att få höra Rebecka Karlsson i Globen nästa fredag:

– Med det här framträdandet skulle jag vilja säga att du har säkrat din plats i Globen, så avskalat, så vackert, utbrast hon efter 16-åringens version av Christina Aguileras "Beautiful".

Kvällens gästartist var James Arthur som vann X Factor 2012. Han framförde sin hit "Say you won't let go."

Musikerförbundet har varslat om strejk mot "Idol". Inför semifinalen sköts hotet upp, men nästa deadline är klockan 19 den 9 december, datumet för "Idol"-finalen.