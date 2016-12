Trump: ”Radikal islamisk terrorism”

NEW YORK. Obekräftade uppgifter har fortsatt cirkulera under natten kring den förmodade terrorattacken i Berlin som tidigt på tisdagsmorgonen svensk tid skördat minst tolv dödsoffer. En långtradare brakade rakt in i en julmarknad vid Breitscheidplatz i västra Berlin på måndagen och mejade ned flera tiotals människor, en händelse som ser ut att ha mycket gemensamt med lastbilsattacken i franska Nice i juli där 86 dog.

Lastbilen som användes i Berlin var polsk. En död man – alternativt svårt skadad som senare dog medan han fick vård, enligt vissa uppgifter – som påträffades i förarhytten var även polsk medborgare, enligt Berliner Zeitung.

Fordonet tycks ha körts från Polen för att leverera gods i Berlin och långtradaren kan därefter vid något tillfälle ha kapats och körts av gärningsmannen till julmarknaden i Berlin.

Gärningsmannen av lastbilen lämnade fordonet sedan han mejlat ned marknadsbesökarna. Polisen grep en individ strax efteråt som kan vara den misstänkta gärningsmannen, alternativt ha med dådet att göra på annat sätt. Han förhördes inatt.

Enligt säkerhetskällor till Berliner Zeitung kan den gärningsman polisen misstänker ha sänts till Tyskland i februari och tagit sig in i landet som flykting. Dock är uppgifterna osäkra, bland annat beroende på att den aktuella individen har använt en rad olika identiteter. Enligt en annan rapport från Deutsche Presse-Agentur var gärningsmannens identitet ännu inte fastställd vid 03.30-tiden svensk tid.

I USA tog den blivande presidenten Donald Trump chansen att deklarera hårdare tag mot terrorism efter att han svärs in den 20 januari.

Trump valdes formellt till USA:s 45:e president på måndagen när 538 elektorer lade sina röster runt om i USA:s 50 delstatshuvudstäder. Två republikanska elektorer röstade på någon annan än Trump och fem demokratiska röstade på någon annan än Hillary Clinton.

I ett tweet vid 17:21 New York-tid refererade Trump flera misstänkta attacker på måndagen som terrorism.

”Idag inträffade terrorattacker i Turkiet, Schweiz och Tyskland – och det blir bara värre. Den civiliserade världen måste ändra sitt sätt att tänka!”, skrev Trump. Han refererade förutom Berlin till måndagens uppmärksammade mord på Rysslands ambassadör i Turkiet samt ett skottdrama i moské i schweiziska Zürich där tre personer skadades.

