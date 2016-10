88-åriga Bhumibol Adulyadej var Thailands nionde kung ur Chakridynastin. Han tillträdde vid makten 1946, efter att hans bror dött i en mystisk skjutning i palatset. Han fullgjorde däremot sina studier i Schweiz innan kröningen fyra år senare.

Monarkin spelade en undanskymd roll under Bhumibols första år på tronen, men den fick ett lyft under diktatorn Sarit Dhanarajatas styre. Somliga menar att kungen själv låg bakom institutionens stigande inflytande. Det var onekligen fallet under följande årtionden. Bhumibol hade ingen verklig makt, men vägde ofta in i svåra moment. Och sådana har det varit gott om under hans 70 år på tronen: 19 militärkupper ägde rum, 12 av dem framgångsrika.

Enligt tradition behandlas den thailändska kungen som en halvgud. Ibland har Bhumibols roll beskrivits som ensam och han själv som oförmögen att le. Många av hans undersåtar skulle däremot beskriva en direkt personlig koppling till honom, som en fadersgestalt. Hans död kommer att följas av ett års landssorg.