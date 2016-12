Oron finns – ska Trump begränsa pressfriheten?

Foto: Evan Vucci/AP

Det kommer nog att skrivas många doktorsavhandlingar om samspelet mellan Donald Trump och medierna under den nästan 18 månader långa valkampanjen. Men oavsett vad man tycker om de båda sidorna, finns det en sak vi inte kan komma ifrån: Trump har hanterat journalister på ett sätt som aldrig skådats tidigare (det omvända gäller förvisso också).

Källor nära Trump säger att han är besatt av New York Times.

Vad sägs om en presidentkandidat som härmat och gjort sig lustig över en funktionsnedsatt reporter? En kandidat som namngivit särskilt ”usla” journalister på sina kampanjmöten, bett dem ge sig tillkänna och gjort utfall mot dem och deras redaktioner? Eller en blivande president som portat tidningar och nyhetsorganisationer som Washington Post från valmöten eftersom han inte uppskattat deras rapportering.

Annons X

Ändå kom de riktiga chockvågorna först i februari i år när Donald Trump sade i ett tal i Texas att han skulle begränsa yttrandefriheten för medierna om han blev president.

– Jag kommer att öppna upp våra förtalslagar så att när de skriver avsiktligt negativa och hemska, falska artiklar, så kan vi stämma dem och vinna massor med pengar, sade Trump och pekade särskilt ut New York Times och Washington Post.

Just New York Times har varit fastighetsmagnatens särskilda hatobjekt under året som gått. Källor nära Trump säger att han är besatt av tidningen, något som har märkts i hans twitterflöde där ordet ”misslyckad” använts som ett stående epitet varje gång han har ondgjort sig över USA:s mest prestigefyllda publikation.

Så kan då president Trump ändra förtalslagarna? Det enkla svaret är ja, men det skulle vara komplicerat och kräva en förändring i konstitutionen. Den intressanta frågan är snarare om presidenten vill skärpa lagen?

Oron finns. Sedan valdagen har Donald Trump vid upprepade tillfällen brutit mot protokollet och dumpat den presspool som traditionellt följer en president vart han än går. Det kan låta banalt, men är ett tecken på Trumps annorlunda inställning till medierna och har fått Vita husets korrespondentförening att skicka ut en formell protest. Organisationen Freedom of the press foundation har kallat Trump för ett hot mot pressfriheten och Reportrar utan gränser har uppmanat den blivande presidenten att respektera yttrandefriheten.

Trump själv har försökt gjuta olja på vågorna. I ett möte med just New York Times förra veckan sade han att någon hade påpekat att om han skärpte förtalslagarna, skulle även presidenten själv kunna bli stämd.

– Jag svarade, vet du vad, det hade jag inte tänkt på, berättade Donald Trump som sedan lovade att de ”skulle bli nöjda” med honom som president.

Samma Donald Trump som sedan dess fortsatt peka ut enskilda journalister som dåliga, och som driver ett privat korståg mot tv-kanalen CNN på twitter.

En sak är säker: Vi kommer ha anledning att fortsätta att skriva om Trumps relation till medierna de kommande fyra åren.