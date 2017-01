Hårda strider i Ukraina – Wallström oroad

Striderna har krävt minst 13 civila liv utöver förluster av stridande på båda sidor och är de värsta sedan parterna ingick en vapenvila i december, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Ukraina och Ryssland anklagar varandra för att ha orsakat upptrappningen i konflikten och EU säger i ett uttalande att striderna är ett uppenbart brott mot Minsköverenskommelsen.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) skriver på Twitter att det kommer oroande signaler på upptrappning i östra Ukraina. "Aggressionen måste stoppa och vapenvilan respekteras", twittrar hon.

Worrying signs of escalation in Eastern Ukraine. The aggression must stop and cease-fire be respected.