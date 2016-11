Oro och underskott – men pensionen bortglömd i USA

David Tucker, 74, började arbeta med att bära väskor på Washington National Airport sju år innan Neil Armstrong tog människans första steg på månen. Och 54 år senare är han fortfarande kvar på flygplatsen inom samma tjänst, trots att han helst hade gått i pension för länge sedan. Men han hoppas kunna lägga arbetslivet bakom sig inom de närmaste åren.

– Om jag går i pension kommer jag kunna hjälpa till tre-fyra dagar i veckan i min kyrka med deras soppkök, berättar han.

– Jag vill vara aktiv, inte bara slå mig till ro. Och jag vill gå och bowla oftare.

Annons X

Tillsammans med min frus pension hoppas jag att vi ska klara oss, men det blir knappt.

När David Tucker började arbeta på flygplatsen 1962 hade han en pensionsplan från sin arbetsgivare. Men i och med att hans jobb har lagts ut på entreprenad och flyttat runt mellan olika företag under åren har möjligheterna till pension urholkats och lönen stått stilla. Nu tjänar han strax under fyra dollar, 36 kronor, i timmen plus dricks, vilket gör det svårt att lägga undan pengar.

– Tillsammans med min frus pension hoppas jag att vi ska klara oss, men det blir knappt.

David Tucker är långt ifrån ensam om sin situation. Nästan 20 procent av amerikanerna över 65 år arbetar. Andelen har stigit stadigt sedan millenieskiftet och är nu den högsta sedan början av 1960-talet. Hälften anger ekonomiska skäl till att de fortsätter arbeta. Den statliga pensionsersättningen från socialförsäkringssystemet Social Security, som bygger på beskattad inkomst från tiden i arbetslivet, är för låg för de flesta att klara sig på. Det genomsnittliga pensionsbeloppet som delas ut är omkring 1300 dollar, knappt 11 700 kronor, i månaden.

Dessutom har 40 miljoner hushåll i arbetsför ålder inga pensionsbesparingar överhuvudtaget, vare sig via arbetsgivare eller privat, visade en studie från 2013 av pensionsforskningsinstitutet National Institute on Retirement Security, NIRS.

– När vi tittade på datan blev jag så chockad att jag nästan inte trodde det var sant att medianhushållet bara har stoppat undan 2 500 dollar för pensionen, säger Diane Oakley, ordförande för NIRS.

– Bland hushåll som närmar sig pensionsåldern är det något högre, 14 500 dollar, men fortfarande inte tillräckligt att ersätta ens en enda årslön.

David Tucker. Foto: David Sachs/SEIU

En tredjedel av USA:s låglönearbetare, som tjänar mindre än 50 000 dollar om året, räknar inte med att kunna gå i pension överhuvudtaget.

– Det är många äldre med hög inkomst som fortsätter jobba efter pensionsåldern, men då är det vanligen ett frivilligt val. Bland låginkomsttagare är det oftare en situation där de är tvungna att arbeta resten av livet, säger Diane Oakley.

Hon förutspår att fattigdomssiffrorna kommer stiga bland äldre amerikaner framöver.

– Om de skadar sig på jobbet och måste sluta är risken stor att de rasar ner i fattigdom efter pensionen.

Jag gillar mitt jobb, men lönen och min ekonomiska situation är frustrerande.

Företag som betalar minimilön är mindre benägna att erbjuda någon form av pensionsplan och med låg lön är det svårt att spara privat.

– Jag har alltid gillat att arbeta och har tänkt göra det så länge jag kan, säger Will Golaboski, 67, som syr segel för minimilön på en liten fabrik i staden New London, Connecticut. Med en pensionsersättning på 700 dollar i månaden via Social Security, efter en yrkeskarriär som frilansande konstkonservator, har han inget annat val än att dryga ut kassan med arbete.

Will Golaboski, 67. Foto: Mattias Lundblad

– Jag gillar mitt jobb, men lönen och min ekonomiska situation är frustrerande. Jag försöker hålla humöret uppe men det är stressigt.

Samtidigt väntar ytterligare pensionsproblem vid den amerikanska horisonten. Socialförsäkringssystemet har ett gigantiskt underskott – 6 000 miljarder dollar rapporterades i juli. Det väntas ha slut på pengar år 2034 vilket kan innebära ännu lägre pensioner. Orsaken är att pensionsavgångarna bland den stora "babyboomer-generationen", det vill säga amerikaner födda från mitten av 1940-talet till mitten av 1960-talet, ansträngt finanserna.

Frågan har hamnat i skymundan i kampen mellan Hillary Clinton, 69, och Donald Trump, 70, trots att de är den äldsta presidentkandidatsduon som ställts mot varandra i ett amerikanskt val.

Hillary Clinton har öppnat för höjda skatter för höginkomsttagare för att skjuta till pengar till socialförsäkringssystemet. När frågan om Social Security dök upp i den sista presidentvalsdebatten i Las Vegas i oktober lovade hon även förbättra pensionssystemet för låginkomsttagare och kvinnor. Donald Trump har sagt att hans plan för att sätta fart på amerikansk ekonomi och öka tillväxten med fyra procent kommer att ordna problemen i pensionssystemet. De är båda motståndare till höjd pensionsålder, och Trump går därmed emot stora delar av det republikanska etablissemanget.

David Gayle, 67, arbetar med minimilön som säkerhetsvakt på John F Kennedy Airport i New York, och sparar på egen hand för att ha råd att gå i pension. Han kommer lägga sin röst på Hillary Clinton

– Jag har varit demokrat ända sedan jag kom till USA från Jamaica 1983, så hon är min kandidat. Hon rör sig i rätt riktning när det gäller bland annat höjda minimilöner, som skulle göra det möjligt för fler att gå i pension tidigare.

Will Golaboski på segelfabriken i Connecticut är inte lika övertygad.

– Det här valet handlar att rösta på det minst onda alternativet. Men som det ser ut nu kommer jag att rösta på Hillary, även om hon inte har några nya idéer, eller på någon av tredjepartskandidaterna. Jag får hoppas att pensionssystemet kan lagas med hennes plan.

Stora protester kring minimilöner i Pittsburgh i april. Foto: Keith Srakocic/AP