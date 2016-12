Oro för sociala risker när miljonprogram köps upp

Foto: Jonas Ekströmer/TT

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo och SKL flaggar upp för att utförsäljning av allmännytta med renoveringsbehov just nu har blivit stark trend som kan ge negativa effekter i kommunerna i senare skeden. De nya ägarnas strategi är att renovera mycket med vanligen 40 procent högre hyror som följd. Hyran för en äldre trea på 77 kvadratmeter i miljonprogrammet stiger från i dag 6 000-6 500 kronor till 8 500-9 000 kronor efter renovering.

– Självklart slår detta även mot kommunala bostadsbidrag och försörjningsstöd, konstaterar Chris Östlund som är finanschef vid Sabo.

Det är starka ekonomiska incitament som just nu driver på ägarskiften i delar av miljonprogrammet.

Annons X

– Det finns exempel där hyrorna höjdes med 60 procent efter renoveringen, konstaterar Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, där man uttrycker oro för att sociala problem kommer att flyttas över till nya ”stigmatiserade områden” i samband med nödvändiga renoveringar i miljonprogrammet.

Köpare är ofta investmentbolag och pensionsbolag som ser att bostadsbristen i Sverige nu skapar ”jämna och säkra kassaflöden” även i mindre städer som Ronneby och Nyköping. Och även socialdemokratiska kommuner som Luleå säljer ut, vanligen med argumentet att man vill få råd att göra andra bostadsinvesteringar. Enligt fastighetsbolaget D. Carnegie & Co kan värdena på uppköpta slitna fastigheterna ofta dubbleras genom stora hyreshöjningar efter renovering.

– Det som driver på dessa affärer är att vakansrisken har blivit väldigt liten i stora delar av landet. Det scenariot är borta. Allt är uthyrt. Samtidigt ställer sig de stora placerarna frågan: ’Vad ska vi göra med våra pengar?’.

– De privata aktörerna som köper i allmännyttan är säkra på att det inte blir några vakanser, och ser dessutom möjligheten att höja hyrorna genom renoveringar. Det är bostadsbristen som gör att vi hamnar i det här läget, säger Chris Östlund.

Mikael Mangold är doktor vid Chalmers, vid institutionen för byggnadsteknologi, där man har sammanställt en databas för hela Sveriges bostadsbestånd i syfte att kunna beräkna det totala renoveringsbehovet.

– Vi ser att renoveringsbehovet sammanfaller med de socialt utsatta stadsdelarna. Det mest extrema exemplet i landet är Botkyrka som har väldigt stor andel miljonprogram, samtidigt som en betydande del av befolkningen är ekonomiskt utsatt, berättar han.

Klart är att i Botkyrka såldes 1 300 lägenheter av allmännyttans lägenheter till ett riskkapitalbolag. Men också AP-fonderna är på jakt efter hyreshus "att förädla", även i utsatta stadsdelar.

Enligt experterna finns just nu två risker: Dels att de nya privata ägarna helt enkelt nöjer sig med stabilt kassaflöde och låter bli att renovera, dels att de renoverar så mycket att människorna inte har råd att betala hyran.

De båda extremerna är redan praktisk erfarenhet ute i landet. I Uppsala kommun betonar kommunalrådet Mohamad Hassan, Liberalerna, att det visserligen är bra med privata aktörer, men att det lätt kan uppstå problematik just kring sättet att renovera i förorter.

– Det gäller till exempel Gränby i Uppsala, där Rikshem köpte och renoverade för att sedan höja hyrorna med 50-60 procent. Samtidigt lät man bli att åtgärda utemiljöerna som i dag är under all kritik. Man renoverade bara i syfte att ta ut högre hyra. För den tidigare ägaren kommunen blev det också en negativ effekt när de boendes behov av försörjningsstöd och liknande steg med 4-5 miljoner kronor, berättar Mohamad Hassan.

Den andra extremen, att inte renovera alls, hittar man också i Uppsala. En nedsliten gata i Gottsunda samlar i dag en mängd utanförskapsproblematik på ett enda ställe därför att fastighetsägaren, enligt kommunalrådet Mohamad Hassan låter beståndet vara i "bedrövligt skick".

Klart är att det just nu finns ett initiativ från regeringen för stöd till renovering av hyreshus i utanförskapsområdena. 800 miljoner kronor per år är öronmärkta för ett maximalt bidrag om 1 000 kronor per kvadratmeter. Men stödet formuleras som ett sjuårigt avdrag från den hyresnivå som bestäms i en förhandlingsöverenskommelse.

– Det är fortsatt så att hyresmodellen ger en extra morot till fastighetsägare som renoverar mer än vad som kanske behövs. Konsekvensen av höga hyror blir att man flyttar sociala problem till nya områden, men det kan också bli protester, se bara på Järvafältet, säger SKL:s bostadspolitiske expert Jan-Ove Östbrink.