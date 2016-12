Örebros usla julform håller i sig

Lagkaptenen Erik Forssell gjorde två av målen.

– Första målet, där får jag ingen träff, men den går in ändå. Och vid det andra målet studsar pucken tillbaka till mig. Det är en sån kväll, sade Forssell till C More apropå det faktum att pucken gick hemmalagets väg.

Tyngre är det för Örebro. Fredagens förlust var den åttonde i rad på bortaplan och på de senaste sju matcherna har närkingarna fått ihop blott två poäng.

Annons X

– I starten av andra perioden gör de 3–0 i powerplay. Sedan faller vi sönder, det är inte acceptabelt. Det känns riktigt surt att det blir på det här sättet, sade Örebros tränare Johan Tornberg.

– Nånstans måste jag ta på mig ansvar och jag måste se till att spelarna är mer förberedda. Inspirera dem att vinna kampmomenten. Men vi har ett nytt år och startar om 3 januari med allt vad det kan innebära.

I hemmalaget höll målvakten Oscar Alsenfelt sin sjätte nolla för säsongen.