Örebro nollade bortasvaga Djurgården

För ett par dagar sedan körde serieledaren Frölunda fullständigt över Örebro. Men på torsdagskvällen vann närkingarna igen mot Djurgården, som inte lyckades följa upp rysarsegern hemma mot Skellefteå. Djurgården fortsätter därmed att rada upp bortaförluster och har inte vunnit på bortais sedan premiären den 22 september.

Första perioden var ganska jämn med få målchanser åt båda hållen. Allra närmast nätkänning då var Örebros Daniel Viksten när han träffade stolpen klockrent i powerplay.

Djurgården hade sedan ett stort spelövertag i andra perioden, men det var Örebro som skapade de farligaste chanserna och fick utdelning.

Drygt två minuter in i mittenperioden gjorde Örebros Johan Wiklander säkert matchens första mål när han kom helt fri med Djurgårdens målvakt Adam Reideborn i spel i numerärt underläge.

– Skönt att den gick in. Men först trodde jag att det var kört, att han (målvakten) skulle nå den, sade målskytten Johan Wiklander i andra periodpausen till C More.

Bara ett par minuter efter Wiklanders mål hade Örebro återigen marginalerna på sin sida i samband med ett friläge. Men den här gången var det Djurgårdens Daniel Brodin som blev helt ren med Örebros målvakt Julius Hudacek, men Brodin prickade stolpen.

Sju minuter in i tredje perioden ökade Örebro på ledningen när Kalle Olsson stötte in 2–0 framför Adam Reideborn i Djurgårdens kasse.

Och sex minuter senare fastställde Daniel Viksten slutresultatet när han prickade in 3–0 i öppet mål, snyggt framspelad av Martin Johansson.