Ordkriget om rysk hacking når stormstyrka i USA

Avgående president Barack Obama beställde i höstas en rapport om de hackerattacker mot Demokraterna som CIA, FBI med flera hävdar utfördes på ryskt initiativ, med syfte att styra valet till Donald Trumps fördel.

Donald Trump, som blir USA:s president om ett par veckor, hävdar att landets underrättelsemyndigheter är ute och cyklar. Trump lovade i veckan att reformera CIA för att komma till rätta med vad han anser är en politiserad underrättelseverksamhet och menar att han egentligen är ett ”big fan” av underrättelsetjänsterna.

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan!