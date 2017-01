Orden som ger vinet smak

Foto: Emma-Sofia Olsson

En gång i tiden, när jag jobbade på Systembolaget, var jag med om mina första vinprovningar. De gånger vi hade provning i butiken var det alltid i fikarummet i källaren, och alltid samma tid: klockan halv tio på fredagsmorgnar, mellan veckomötet och att vi öppnade butiken. Under hela mötet stod sex upphällda vinglas, en spottkopp och ett vitt papper på bordet framför var och en. Jag behöver kanske inte säga att det kändes konstigt att prova viner i den miljön, vid den tiden på morgonen, och efteråt delade de som hade med sig ut tuggummin till alla som ville ha. En del hade till och med tandkräm och borste i sina skåp.

Den morgon jag tänker på nu var det champagneprovning. Det var ovanligt, stämningen var ganska hög och det var som alltid de mest rutinerade som hade ordet: ”Oj, den här verkligen osar av bokna äpplen”, sade K – med tjugo år i branschen bakom sig – när han luktade på det första bubblet. Jag var helt ny, och vet faktiskt fortfarande inte riktigt vad ett ”boket” äpple är för någonting, men i samma ögonblick han sade det kände jag genast doften av en kasse höstäpplen i näsan.

När han kom till det allra sista glaset sade K, lika högt och ljudligt: ”Här var det petroleum minsann!” Precis som varje gång han hade sagt något lutade jag mig framåt, och kände verkligen doften av råolja stiga upp ur glaset. Eller – jag kände den i några sekunder innan E, en annan av de rutinerade började gapskratta: Det visste väl alla att petroleumdoften visserligen är typisk för riesling från Moseldalen, men att den absolut inte förekommer i champagne.

Hur hade vi kunnat bli så lurade? Betydde det att alla de andra smakerna hade kunnat vara precis vad som helst?

K hade bara skämtat, och där satt alla vi som inte kunde någonting och försökte – medan vi smakade på det igen – bli av med smaken av nordsjöolja i munnen. Hur hade vi kunnat bli så lurade? Betydde det att alla de andra smakerna, det rostade brödet och äppelsyran som vi också trott att vi hade känt på riktigt, hade kunnat vara precis vad som helst?

Det är ingen nyhet att det vi vet påverkar vad vi upplever, vad vi känner och vad vi smakar. Och kanske är det särskilt sant när det gäller just smak, eftersom nästan inga intryck verkar vara så flyktiga som smakerna – de finns där för ett ögonblick, fyller hela näsan och munnen, sedan är de borta igen.

Smak kan vara väldigt tydlig, men märkligt nog finns det nästan ingenting som det är svårare att beskriva för någon annan, att hitta de rätta orden för. Färger, former och olika valörer av ord kan vi bokstavligen diskutera hur länge som helst – men när det kommer till dofter och smaker är det ofta som om orden tar slut efter bara en liten stund.

Smaksinnet har också fått en undanskymd plats i litteraturen. Frankrike må vara känt som det moderna europeiska kökets ursprungsland, men den kanske förste moderne franske författaren, Michel de Montaigne, menade att det var så dumt att lära sig skillnaden mellan olika smaker i sås och vin, att den unga människa som ägnade tid åt det borde piskas.

Och för den som läser Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt” är det tydligt att han gärna använder sig av nästan vilket medel som helst för att göra en scen, en bild eller en person åskådlig för läsaren – men att han, fast så stora delar av romansviten utspelar sig på restauranger, middagar eller bjudningar, sällan bryr sig om att analysera eller ens tala om hur någonting av allt de äter faktiskt smakar.

Det stora undantaget är den scen som har blivit en av världshistoriens mest berömda, där berättaren själv kommer att undra vad smaken av madeleinekakor och lindblomste egentligen påminner honom om. Det är talande att det inte ens då är fråga om hur det smakar, utan hela tiden någonting annat, någonting utanför smaken själv, som är intressant och förtjänar att beskrivas.

Visst finns det författare som verkligen går in för att beskriva och analysera smaker och dofter. Patrick Süskind gjorde världssuccé med sin bok ”Parfymen” och i Kristina Sandbergs trilogi om Maj är maten ett så stort tema att den följts av en kokbok, för den som blir så inspirerad att den vill laga och smaka rätterna i romanen själv. Man får inte heller glömma att maten nästan alltid spelar en viktig roll i ungdomsböcker och fantasy – från de inlagda frukterna i Enid Blytons femböcker till det kryddluktande julstöket i ”Bullerbyn” och J.R.R. Tolkiens lyriska beskrivningar av det undergörande alviska brödet ”lembas”.

Samtidigt – ju fler exempel man hittar, ju tydligare blir det att smaken och dofterna nästan alltid behandlas som ett undantag. Det är ett ämne en författare kan sysselsätta sig med, men inte en självklar del av den litterära beskrivningen av världen – de flesta författare tycks helt enkelt ha intagit samma hållning som Harry Martinson, som när Expressen 1954 frågade vad rymdfararna på Aniara egentligen åt svarade så här: ”Resan skall fattas symboliskt. Det är en resa genom alla tider, då kan man strunta i potatisen och korven och äggen.”

Om smaken i litteraturen nästan alltid får stå för någonting annat än sig själv, så får smakerna nästan alltid stå för varandra när vi försöker beskriva till exempel smaken av ett vin. För visst vet vi precis hur salvia, björnbär och drottningsylt smakar, men tänker man på det är det faktiskt svårt att förstå exakt hur de hänger ihop med den dryck som står framför oss i ett glas, som enbart består av pressade och jästa druvor. Vi har helt enkelt väldigt få ord för att beskriva precis hur ett vin smakar, och för att göra det i alla fall tydligare för oss tar vi till andra smaker vi känner till, och som i alla fall liknar det vi hittar där.

Vad ska vi egentligen tro om ett vin som enligt beskrivningen smakar ”tobak, blyerts, ceder, stall och multna löv?

Ännu lite svårare blir det faktiskt när vi börjar tänka på de ord som också är vanliga när vi beskriver viner, men som kanske inte ligger riktigt lika nära till hands som sylt, bär och örter. Eller vad ska vi egentligen tro om ett vin som enligt beskrivningen smakar ”tobak, blyerts, ceder, stall och multna löv”?

Det kan låta oaptitligt – men i själva verket är det ord som är omöjliga att undvika om man vill diskutera röda viner från Bordeaux, världens kanske dyraste och mest berömda vinregion. För det är ju inte bara det att associationerna verkar långsökta och ligger så långt bort från rödvin man överhuvudtaget kan komma – i sig själva låter det inte heller som om det smakar särskilt gott. Ingen skulle komma på tanken att köpa ett paket mjölk som lovade att smaka tobak. Hur kan det egentligen komma sig att de ord som används för att beskriva vin har blivit så märkliga? Betyder de verkligen någonting – och vem har i så fall slagit fast att de smakar just så?

När jag för en tid sedan pratade med en vän om det här, erkände hon att hon fram till alldeles nyss hade trott att smakbeskrivningen ”smultron” på ett rosévin betydde att man hade lagt just smultron i vinet för att ge det smak, ja, att rosévin var en sorts smultrondryck. Hon sade att hon skämdes för att berätta det, men i efterhand kan jag undra om det egentligen var särskilt dumt tänkt – för faktum är att världens alla vinkännare ibland ägnar sig åt precis samma sak.

I en artikel i Financial Times berättar vinkännaren Jancis Robinson om hur det gick den morgon när Alex Maltman, professor i geologi, skulle föreläsa om hur jordmånen påverkar viners smak för en hel klass av sommelierstudenter.

Jordmånen är en sedan länge omhuldad förklaring till varför viner smakar som de gör, och varför vissa områden år efter år lyckas framställa viner som inte bara anses som särskilt bra, utan också har en viss karaktär, smakar på ett särskilt sätt. Det är inte heller ovanligt att man, vid visningar av vingårdar, gräver en grop i marken för att visa hur den är sammansatt under ytan.

Problemet är bara, som Alex Maltman förklarade, att jordmånens sammansättning och mineralhalt inte har någonting att göra med vare sig druvornas eller vinets smak. Alls. De näringsämnen som plantorna behöver för att växa, tar de till sig på andra sätt än att det ligger vissa typer av stenar bredvid dem i jorden.

Vilken av alla dessa kännare har egentligen gått runt och slickat stenar som innehåller de mineraler de talar om?

Det hela är desto mer fascinerande, eftersom just ”mineralitet” är ett ord som de senaste åren har blivit väldigt vanligt för att beskriva smaken på framförallt torra, vita viner. Att smaken finns och går att känna igen råder det inget tvivel om – servera ett sådant glas vin till en grupp vinkännare, och de kommer utan tvekan att påpeka att det har en viss, mineralisk karaktär. Det är bara det att den smak de pratar om inte har någonting med mineraler att göra. Hur skulle den egentligen kunnat ha det, för vilken av alla dessa kännare har egentligen gått runt och slickat stenar som innehåller de mineraler de talar om? Ordet ”mineralitet” är en bild, som man har kommit överens om och lärt sig använda tillsammans.

Som alla sådana bilder och ord är den inte bara en beskrivning, utan för också med sig en rad associationer och värden som vi kommer att förknippa med både smaken och vinet. Just ”mineralisk” för tankarna till något torrt, stenigt och klart – men också till något gediget och lantligt, som verkar komma från jorden själv. De jordiga, lantliga och vegetativa orden associerar både till hårt arbete på landet och till ett elegant överklassliv; det har en mångsidighet som, som Roland Barthes pekar ut, är en central del av vinets mytologi: ”Eftersom det till sin natur har en funktion vars gränser kan växla äger vinet till synes plastiska egenskaper; det kan tjäna som alibi för både drömmen och verkligheten, beroende på vem som använder sig av myten.”

Vinets mytiska associationer till jorden må vara gamla – men som smakbeskrivning är ordet mineralitet relativt nytt. Som Jancis Robinson, som också är en av redaktörerna till ”The Oxford companion to wine”, påpekar fanns ordet inte ens med i bokens tredje upplaga när den publicerades 2006. Nu finns det överallt, till och med i beskrivningar av lyxig marijuana, och risken är att mineraliteten inte har kommit ensam, utan är en del av en större trend som sköljer över oss just nu.

I en artikel i The New Yorker noterar författaren och sommelieren Bianca Bosker att en vinkännare som provade årgång 1989 av Chateau Haut-Brion år 1992 lyckades beskriva smaken med orden: ”Stor och kraftfull, med mycket frukt och rika tanniner, men också söt och silkig mot slutet.” När han provade samma vin igen 2009 behövde han hela sju meningar för att summera sina intryck – och hittade både cigaretter, bastu och parfymerade toner av subtil mjölkchoklad i det. Som Bosker skriver kan vinet mycket väl ha utvecklats under den tiden – men det går inte att förneka att smakbeskrivningens konst också har gjort det.

Det är en utveckling som inte bara syns inom vinprovningarnas specialiserade terminologi. På restauranger blir det allt vanligare att personalen presenterar både måltiderna och vinet före serveringen. Genom att nämna alla ingredienserna hjälper de sina gäster både att veta vilka smaker de egentligen ska leta efter, och att prata med varandra om sina upplevelser.

Och visst kan man skoja om kaféer som envisas med att ta sitt kaffe på för stort allvar, men vem kan egentligen låta bli att känna sig lite osäker när man får höra att bryggkaffet framför en har ”en mogen och stor smak med toner av jordgubbar, fläder och smält smör” och är ”medelfylligt och med en ljus avslutning”?

Inte ens en så enkel råvara som olivoljan – som tills alldeles nyss var ett eget, lite lyxigt alternativ till rapsolja eller smör – har klarat sig undan den här utvecklingen. Enligt reklamen duger det inte längre att använda samma olja till stekning som över salladen, och min lokala butik har precis släppt årets skörd av sin egen kallpressade variant. Annonserna säger att den är frisk, och har tydliga toner av citrus.

Ju mer ett vin, en olja eller ett kaffe skiljer ut sig från andra, desto mer är människor beredda att betala för att dricka eller servera just det.

I botten av det här finns naturligtvis en marknadslogik. Ju mer ett vin, en olja eller ett kaffe skiljer ut sig från andra, desto mer är människor beredda att betala för att dricka eller servera just det. Men det finns en paradox mitt i allt det här: vi kanske aldrig någonsin har pratat så mycket om smak som vi gör just nu – ändå är vi inte helt säkra på att vi vet vad vi pratar om, eller ens om vi har ett språk för att prata om det.

En av svårigheterna är att smak aldrig bara är en fråga om smak. Alla som har varit förkylda vet hur en täppt näsa påverkar smaksinnet, och att dricka ett vin kopplar in tre sinnen på en och samma gång: vi påverkas av känslan av vinet i munnen, av hur det doftar och till slut hur det möter våra smaklökar.

Det är känsel, doft och smak på en och samma gång – och som om de inte hade varit tillräckligt svåra att separera från varandra, så påverkas vi också alltid av våra förväntningar, av sammanhanget och stämningen. Det är nog många som genom åren upptäckt att ett glas retsina kan vara precis lika tråkigt en kväll i november, som det var härligt och friskt på en balkong på Cypern i juli.

Problemet är inte, om man vänder sig till de psykologer som har sysselsatt sig just med upplevelser av smak och doft, att vi pratar för mycket om smaker och dofter – utan att vi i hela våra liv har talat för lite om det. Hildegarde Heymann, som forskar om känselintryck vid University of California, uttrycker det så här: ”I vår kultur lär vi våra barn att urskilja färger och ljud, och vi jobbar hårt på det. Men vi berättar sällan för dem hur någonting smakar eller luktar – kanske säger vi bara att det smakar äckligt eller gott.”

Kanske är det förklaringen till att vi alltid famlar efter orden när det handlar om att beskriva hur någonting vi hade i munnen alldeles nyss smakar. Vi lever i en kultur som nästan uteslutande är visuell, och hela vårt ordförråd är inriktat på hur saker ser ut – inte hur de smakar eller känns.

Det är inte så konstigt att vi blir osäkra, och lätt blir lurade när ord som petroleum, smultron och mineralitet läggs i munnen på oss.

Då är det inte så konstigt att vi blir osäkra, och lätt blir lurade när ord som petroleum, smultron och mineralitet läggs i munnen på oss. Det är ett språk som – för de allra flesta – är helt nytt, och som det kräver träning för att ta sig in i. Som alla språk är det hela tiden i rörelse, och vi kan se hur nya modeord lanseras och antingen flyger och blir kvar, eller faller platt till marken. Och som i alla språk betyder orden till slut bara det vi kommer överens om att de betyder.

Skulle man ändå känna sig uppgiven finns det alltid en tröst i att inte heller experterna har det särskilt lätt. När jag som en del av förberedelserna inför att skriva den här texten ser den amerikanska dokumentären ”Somm”, som handlar om fyra unga sommelierer som pluggar till en examen, hamnar de i gräl om hur de ska beskriva smaken av ett vitt vin, som måste ha varit en riesling med toner av just petroleum:

– Det smakar som nyklippt trädgårdsslang.

– Vad menar du med nyklippt trädgårdsslang?

– Vad då? Har du inte luktat på det?

– Varför skulle du klippa i din trädgårdsslang? Och varför säger du inte bara gummi?

Det kanske är en klen tröst – men kanske är det också den man får nöja sig med, när man som jag fortfarande inte vet vad ett ”boket” äpple egentligen är.