Tv-miljardären Oprah Winfrey. Foto: Greg Allen/TT

Enligt Winfrey skildrar kokboken, som fått det kanske inte alldeles slagkraftiga namnet "Food, health and happiness: 115 on-point recipes for great meals and a better life", hennes livs historia med hjälp av mat.

Oprah Winfrey har gett ett flera böcker tidigare. 2017 utkommer hon också med självbiografin "The life you want" som förväntas bli en storsäljare.