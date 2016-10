Öppet brev: AF måste ge mer stöd till de svagaste

Mikael Sjöberg – du har här ett tungt ansvar och vi hoppas att du kan vara tillräckligt tydlig till Arbetsförmedlingens alla beslutsfattare så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte fortsätter att överges, skriver ett flertal idéburna organisationer gemensamt. Foto: Yvonne Åsell

DEBATT | ARBETSFÖRMEDLINGEN

På grund av beslut lokalt på arbetsförmedlingarna trillar fortfarande de som står längst ifrån arbetsmarknaden längre ner.

Den allmänna arbetslösheten i Sverige sjunker. Samtidigt ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. År 2017 beräknas 75 procent eller 280 000 arbetssökande tillhöra dessa grupper. Det rör sig om män­niskor med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre och personer med funktions­nedsättningar.

Signalerna är samstämmiga från hela landet: ­antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Inför valrörelsen 2006 var Socialdemokraternas slogan: ”Alla ska med!” Vi vet att arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson fortfarande vill arbeta just så. Men i praktiken når den ambitionen inte ut. På grund av beslut lokalt på arbetsförmedlingarna trillar fortfarande målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden längre ner och längre bort från sammanhangen som gynnar individ och samhälle.

Det finns också ambitiösa förslag, inom både arbets­marknadspolitiken och upphandlingspolitiken, för bättre förutsättningar till arbetsträning för personer långt från arbetsmarknaden. Myndigheter som Arbets­förmedlingen och Svenska ESF-rådet har tydliga nationella riktlinjer för att verka för fler och ­växande sociala företag samt förbättrade förutsättningar till arbetsträning inom civilsamhället. Ändå går alltså den praktiska utvecklingen åt helt fel håll.

Det svenska civilsamhället i form av sociala företag, sociala verksamheter, ideell second hand och mötesplatser har skapat en unik position för att fånga upp dessa människor. Bara de 350 arbetsintegrerande sociala företagen har i dag 3 000 anställda. Flera undersökningar vittnar även om att så många som 35–45 procent av de människor som finns i idéburna arbetsintegrerande verksamheter går vidare till utbildning eller arbete. Arbetsförmedlingens statistik för samma målgrupp är 2 procent.

Trots civilsamhällets goda resultat hänger alltså inte de svenska myndigheterna med. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fattar just nu allt färre beslut om att anvisa människor till idéburna organisationer och våra verksamheter. När nu den gamla åtgärden Fas3 inte längre används får de personer som tidigare varit sysselsatta i idéburna organisationer oftast gå hemma. Effekten är att dessa männi­skor förlorar sin sysselsättning, sin förankring till en plats där de får stöd att gå vidare i livet.

Raden av konkurser i arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter inom civilsamhället som läggs ner eller kraftigt reducerar sin kapacitet börjar därför bli lång. Verksamheter där människor får individ­anpassat stöd, kan bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende, öva på det svenska språket, knyta kontakter och framför allt få en anställning blir färre och mindre. Möjligheten att försörja sig själv eller sina barn och att ha en meningsfull sysselsättning på dagarna är förstås central. Om detta försvinner är risken mycket stor att livet för många rasar samman.

Men Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ignorerat de goda resultat våra organisationer har visat upp. Trots alla intentioner om att samverka med civilsamhällets organisationer som har uttalats från regeringen och dess myndigheter, rycks nu grunden för de lokala verksamheterna bort i allt snabbare takt.

Vi idéburna organisationer som dagligen möter och arbetar tillsammans med människorna som ­lever i utsatta positioner vädjar nu till dig, Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, att ­agera. Vi vet att regeringen med Ylva Johansson i spetsen tydligt har pekat och sagt till sina myndigheter att de som har svagast ställning på arbetsmarknaden ska få fortsatt stöd trots att Fas3 är på väg bort, att alla verktyg nu är tillgängliga.

Vi behöver därför handling nu! Vi behöver ett specifikt program som visar att arbetsträning och arbets­rehabilitering som utförs av arbetsintegrerande ­sociala företag och idéburen sektor är viktig och central verksamhet. Målsättningen måste vara att skapa en särskild insats hos Arbetsförmedlingen som gör det möjligt för människor att utvecklas i ett socialt företag eller i idéburen sektor under den tid som individen behöver för att kunna skapa sig en väg till egen försörjning och integration.

Mikael Sjöberg – du har här ett tungt ansvar och vi hoppas att du kan vara tillräckligt tydlig till Arbetsförmedlingens alla beslutsfattare att anvisningar av människor till oss idéburna organisationer kan förstärkas och återupptas, så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte fortsätter att överges.

Göran Pettersson

generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Gordon Hahn

ordförande Coompanion Sverige

Johnny ­Mostacero

förbundsordförande IOGT-NTO

Lotta Säfström

ordförande Riksföreningen Sveriges Stads­missioner

Tomas Bjöersdorff

verkställande chef Erikshjälpen Second hand butiker

Frank Åkerman

generalsekreterare Hela Människan

Christer Karlsson

förbundsordförande KRIS

Emil Mattsson

­direktor Göteborgs Räddningsmission

Penilla Gunther

ordförande SKOOPI

Ulrika Stuart Hamilton

generalsekreterare Famna

Amadeu Batel

ordförande SIOS

Pernilla Svebo Lindgren

vd Vägen ut! Kooperativen

Ulla-Mai Ceder Lindberg

ordförande Blå Vägen

Hans Danielsson

ordförande Spånga Blåband

Inger Forsgren

ordförande RFHL

Mattias Larsson

verksamhetschef Nätverket Idéburen sektor Skåne

Mia Korsgren

regionchef Sensus Stockholm-Gotland

Jan Svensson

verksamhetsledare Mikrofonden Väst

Bosse ­Blideman

verksamhetsledare, Tanke och Handling

Nätverket Ideell second hand

Följande organisationer ingår i Nätverket Ideell second hand: Röda ­Korset, Mötesplats Kupan, Sveriges Stadsmissioner, ­Myrorna, Erikshjälpen Second hand butiker, Emmaus Björkå, Läkar­missionen Second hand, Reningsborg, Hela Människan, Bröder till bröder, Praktisk solidaritet, Vinden Second hand, PMU ­Second hand, Hjärta till hjärta