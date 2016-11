Segraren idag Foto: Julie Jacobson

Martin Sandbu, som skriver Free lunch-krönikan på ft.com, har idag ett samlat och sansat resonemang om innebörden av Donald Trumps seger.

Populismens seger är inte för evigt given. Både i UK (Brexit) och nu i USA handlar det inte om någon överväldigande majoritet som röstat mot tolerans, öppenhet, liberalism.

The populist wave of 2016 is not, therefore, the rise of a new, reactionary class, more the last gasp of a vanishing one. Few expected its death throes to be so violent, but that is still what they are. Attitudes among the young mean that time is on the side of liberal, open societies.

If those attitudes stay firm enough, this week may be remembered not as the when the floodgates opened to an ever-growing tsunami of illiberal populism, but rather as when its high water mark was passed. That, however, depends on the defenders of open society standing firm, to ensure its values are not washed away before the populist tide recedes.

(Den populistiska vågen 2016 är inte en ny, reaktionär klass’ intåg, utan snarare den sista flämtning av en sådan. Få förväntade sig att dess dödskamp skulle vara så våldsam.Men attityderna bland unga visar att tiden är på de liberala, öppna samhällenas sida.

Om dessa attityder står fast kan denna vecka bli ihågkommen inte som när dammluckorna öppnades för en ständigt växande tsunami av intolerant populism, utan snarare som när dess högvattenmärke passerades. Det är dock beroende av att försvararna av det öppna samhället står fast och säkerställer att dess värden är inte sköljs bort innan det populistiska tidvattnet drar sig tillbaka,)

Jag läser nu olika, helt andra tolkningar av valet.

Det finns optimister som – naivt menar jag – tror att Trumps segertal innebär att allt han stått för i valkampen – och under många år dessförinnan – plötsligt skulle ha övergivits.

Det finns pessimister som tror allt är förlorat för en eller flera generationer framöver.

Om Martin Sandbus ord ska tas som den korrekta tolkningen av samtiden, vilket jag tycker, så är det viktigt att också komma ihåg några viktiga saker.

1.Det amerikanska politiska systemets hantering av makten är brutal. Kongressens representanthus som valdes igår ska i sin helhet väljas om i november 2018. Trump måste leverera snabbt – annars är risken stor att en ny våg sköljer bort hans kongressdominans redan då. Det var vad som hände Barack Obama som hade kongressmajoritet bakom sig 2008 – 2010.

2.Båda de poolitiska partierna har komplicerade inre problem. Republikanerna kommer nu att behöva hantera sina inre spänningar inför offentligheten. Det handlar t ex om hur man ska göra för att avskaffa sjukvårdsreformen som kallas ObamaCare. Man har länge krävt dess avskaffande – men hur ska systemet i stället se ut? Ja på det ger GOP inget svar. I själva verket är viktiga delar av ObamaCare-reformen kopierade efter tankar från Heritage Foundation och Mitt Romneys guvernörstid. Bara hanteringen av den frågan kan bli mycket svår för republikanerna. Demokraterna å sin sida kan nu omgruppera – förhoppningsvis i annan riktning än den vänsterisolationism som Bernie Sanders företrädde. Sympatierna för honom kan i hög grad ha handlat om aversion mot Hillary Clinton.

3. Det finns givetvis lärdomar både i europeisk och svensk politik från Brexit och Trump. Men föreställningen att frihandeln eller EUs inre marknad skulle vara utan värde för medborgare och levnadsstandard är populismens värsta gift. Det måste bekämpas – uthålligt.

4. Demografin är en underskattad faktor i många länder. I ekonomiskt bekymmersamma tider är det inte minst de äldre med pensionslöften som är hotade som reagerar. Här finns svåra lärdomar för ansvarstagande liberala politiker, men med illusionspolitik kommer man aldrig i längden att vinna väljarnas förtroende i en demokrati.

5. Migrationen. Trumps rasistiska argumentation har uppenbart vunnit gehör i det vita USA. I Kanada hanterar regeringar från både vänster och höger migrationsfrågan mycket skickligt och utan att någon kanadensisk Trump vinner gehör. I Europa är problemen mycket svårare eftersom det här handlar i hög grad om trycket från en folkvandring av människor som primärt söker ett bättre liv. Här finns hot mot välfärdsstater/nationer som är mycket svårhanterade. Samtidigt dör människor varje dag på Medelhavet – lockade av människosmugglares löften. Den problematiken är så oändligt mycket mera lätthanterad i USA där även den illegala invandringen är mycket mera lätthanterad.

Utmaningen här handlar om att staka ut en framtidsväg som hanterar en rimlig öppenhet med fortsatt förtroende för att nationerna sköter medborgarnas grundläggande krav.