Försvinner knappast Foto: Evan Vucci

Ibland läser jag politiska analyser som jag tror är rent önsketänkande. Det händer att jag tänker att jag skulle vilja slå vad om att skribenten har fel.

Jag är ingen särskilt frekvent vadslagare. Jag har under den amerikanska presidentvalkampen vunnit ett vad – jag trodde inte att Donald Trump skulle bli utslagen av någon av de andra republikanska kandidaterna.

Idag läser jag i The New Republic hur en för mig okänd skribent, Kevin Mahnken, tvärsäkert konstaterar att ”There Will Be No Trumpism After Trump”.

För det första vet ingen idag hur presidentvalet slutar.

Opinionsmätarna har det svårt. Faktorer som valdeltagande skapar enorma hål i varje profetia. Lika bra att vänta tills väljarna sagt sitt.

För det andra är det alldeles uppenbart att USA på ett eller annat sätt kommer att få uppleva en ”trumpism” efter valet.

Om man antar att Trump trots allt förlorar så kan man gissa att segermarginalen inte blir särskilt överväldigande för president Hillary Clinton.

Att inte Trump själv - eller någon annan som vill ta fasta på den väljarbas som gett honom hans röster – skulle driva en likartad högerpopulistisk politik ter sig för mig närmast otroligt.

Det är bara två år till bästa val – mellanårsvalet 2018 - och sedan bara två år till nästa presidentval.

Efter att Barack Obama valts till president 2008 beslöt det republikanska partiets ledning att med alla tänkbara politiska vapen och metoder att bekämpa honom.

Det lyckades så bra att Obama förlorade sin kongressmajoritet redan efter två år.

Hur kongressmajoriteten ser ut efter detta val är högst ovisst, men att Hillary Clinton skulle tas emot med öppna armar av kongressens republikanska ledning ter sig helt osannolikt.

Därtill kommer att Trumps framgång gett det republikanska partiet den läxa som Tea Party inte riktigt gav. Tea Party försvann därför att man saknade en tydlig agenda.

Trumps röstvinnande agenda torde med stor sannolikhet att finnas kvar efter den 8 november.

Detta må man ogilla, men att blunda för verkligheten är inget jag brukar rekommendera.