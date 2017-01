President Foto: Patrick Semansky

Donald Trump svek inte mina förväntningar.

Hans första tal underströk att USAs nya president är en radikal populist, en radikal protektionist.

Atlantics David Frums kommentar på twitter var lika tydligt som Trumps tweets:

Annons X

The worst human being ever to enter the presidency, and I include all the slaveholders.

Frum fokuserar i en Atlantic-artikel idag på ett tema som han uppehållit sig vid länge, nämligen kopplingen till Ryssland.

Det ska bli intressant att se i vilket utsträckning de olika undersökningarna om sådana kopplingar kommer att påverka bilden av ”only America first”.