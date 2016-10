Grönt ljus för världens dyraste kärnkraftverk: ”Stor risk”

Världens dyraste kärnkraftverk Hinkley Point C ska byggas i Somerset. På bilden syns de numera nedlagda reaktorerna Hinkley Point A. Foto: Andrew Matthews/AP

Elförsörjningen ger brittiska beslutsfattare huvudbry. Den forna industristormakten var det första landet i världen som använde kärnkraften för kommersiellt bruk. Men inget nytt kärnkraftverk har byggts på över tjugo år. De åtta kärnkraftverk som fortfarande används står för en sjättedel av elförsörjningen. Alla utom ett ska läggas ner om femton år.

Hinkley Point C i Somerset i sydvästra England ska bli framtiden. För nio år sedan lovade Vincent de Rivaz, chef för det franska elbolaget EDF Energy, att britterna skulle få steka sina julkalkoner med el från det nya kärnkraftverket redan under vintern 2017. Nu verkar bygget inte bli klart förrän 2025, om ens då. Projektet drivs av EDF, med hjälp av finansiering från det kinesiska statsbolaget China General Nuclear Power Corporation

Priset är extraordinärt högt och den kostnaden går direkt till konsumenterna.

– Det är ett kontroversiellt projekt och en stor risktagning, säger Jeremy Nicholson, ordförande för lobbyorganisationen Energy Intensive Users Group till SvD.

Medlemmarna i hans organisation är tunga industrier som använder mycket el. Jeremy Nicholson säger att gruppen stöder kärnkraft eftersom Storbritannien behöver en säker basenergi. Men han är inte övertygad om att ett projekt som Hinkley Point är den rätta lösningen.

– EDF får lägga en hög prislapp på elen. Man kan argumentera att det går att lägga en extra premie på grön och säker energi, men priset är extraordinärt högt och den kostnaden går direkt till konsumenterna.

Den förra regeringen lovade EDF att brittiska konsumenter ska betala ett fast pris för elektricitet från Hinkley Point C. Det priset är 1 031 kronor per megawattimme under kärnkraftverkets första 35 år. Det är mer än dubbelt högre än marknadspriset som i dag ligger på 434 kronor.

– Ingen vet hur framtiden ser ut. I det långa loppet kan det visa sig att mindre projekt är mer lönsamma än sådana här massiva reaktorer och just nu ser projektet ut att bli mycket dyrt för brittiska konsumenter. Tunga industrier får prislättnader och det är de små företagen och konsumenterna som kommer att axla en större del av prisbördan, säger Jeremy Nicholson.

Han anser att den brittiska regeringen målat in sig i ett hörn med Hinkley Point. De har förbundit sig till utsläppsmål som tvingar dem att satsa på kärnkraft. Projektet är också insnärjt med Storbritanniens relation till Kina.

Storbritanniens nya premiärminister Theresa May fick Hinkley Point på köpet med nycklarna till 10 Downing Street. Den förra regeringen, speciellt den förra finansministern George Osborne, hade siktet inställt på ett närmare förhållande med Kina. Hinkley Point var en del av det som i brittiska medier kallats en ”gyllene era” mellan Kina och Storbritannien.

Theresa May. Foto: Frank Augstein/AP

Enligt Olivia Gippner, som forskar förhållandet mellan EU och Asien vid London School of Economics, hör Hinkley Point till en långsiktig kinesisk strategi att investera mer internationellt.

– Det är det första steget för Kina. Ett nytt kärnkraftverk i Bradwell i Essex ingår också i paketet så det är ett betydelsefullt projekt.

Olivia Gippner tillägger att Kinas perspektiv på omvärlden genomgår en förändring. Tyngdpunkten ligger allt mer på investering. Det är något som enligt Olivia Gippner jämnar ut förhållandet mellan Europa och Kina.

– Hittills har det varit Europa som investerat i Kina. Nu blir kinesiska företag allt mer synliga i Europa.

Uppvaktningen av Kina har fått stark kritik av bland andra Theresa Mays inflytelserika stabschef Nick Timothy. I en artikel för webbsidan Conservative Home ifrågasätter han det kloka i att låta Kina, som enligt honom arbetar emot brittiska intressen, få tillgång till viktig infrastruktur i Storbritannien. Hinkley Point C ska stå för sju procent av energiförsörjningen i landet.

Theresa May lade projektet på is för att göra en egen utredning. Hon har försökt skydda brittiska intressen genom att lägga villkor i avtalet. EDF får inte sälja sin majoritetsandel i kärnkraftverket utan godkännande av den brittiska regeringen. Det ska hindra de kinesiska ägarna från att köpa upp hela kraftverket. Men vad den nya regeringen tänker göra med det kinesiska kärnkraftsprojektet i Essex är ännu oklart.

Det finns också frågetecken kring teknologin. Hinkley Point ska få en europeisk tryckvattenreaktor. Fyra så kallade EPR-reaktorer byggs nu i Europa och i Kina. Projekten i Olkiluoto Finland och i Flamanville i Frankrike är ordentligt försenade och har blivit mycket dyrare än väntat.

Men det finns de som anser att Hinkley Point är en gudagåva för Storbritannien efter brexitomröstningen. The Telegraphs näringslivskolumnist Matthew Lynn anser att politiken är ”spot-on”.

– Det visar att Storbritannien inte är rädd för att starta nya projekt, att vi kan samarbeta globalt, att vi kan förnya vår infrastruktur och hjälpa företag att växa, skriver Matthew Lynn i tidningen.

Frances O'Grady, generalsekreterare för fackföreningen Trade Union Congress, hyllar Hinkley Point i en artikel i The Guardian. Då projektet inleds blir Hinkley Point det största byggprojektet i Storbritannien. Det kommer att skapa 25 000 jobb. Det här behöver den brittiska ekonomin, anser O'Grady. Också fackföreningar och politiker i Somerset är nöjda, projektet kommer att vara bra för den lokala ekonomin.

Hinkley Point C är bara början. Enligt Financial Times har projektet gjort Storbritannien till en magnet för kärnkraftsbolag. Få andra utvecklade länder har gett grönt ljus till nya reaktorer efter katastrofen i Fukushima. Sydkoreanska, japanska och franska företag nosar nu på den brittiska marknaden. Om alla projekt blir av kan Storbritannien bli ett lapptäcke av olika kärnkraftslösningar.

Men journalister och akademiker fortsätter undra varför Storbritannien investerat så mycket i dyr teknologi och ett projekt med en osäker utkomst. Enligt Andy Stirling, professor i teknologipolitik vid University of Sussex, kan det handla om Storbritanniens försök att hålla kvar i de sista smulorna av sin tid som stormakt.

Landet vill fortsätta vara en kärnvapenmakt. Stirling undrar i en artikel för tidningen the Ecologist om det nu börjar vara dags att fråga hur resonemangen kring kärnkraft påverkar resten av landets politik.