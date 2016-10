Omdömeslös enligt WSJ Foto: Pablo Martinez Monsivais

America already had an FBI director who thought he was accountable to no political master and ruined many lives. There's a building named after him in Washington, D.C., but one such director is more than enough.

Så skrev Wall Street Journal i en upprörd ledare den 23 juni 2013 om president Obamas enligt tidningens uppfattning mycket omdömeslösa beslut att utse James Comey till FBI-chef.

Jag vågar gissa att presidenten idag håller med tidningen.

(Den omdömeslöse FBI-chef som ledaren syftar på är alltså J. Edgar Hoover.)