Donald Trump blir USA:s 45:e president och överbefälhavare. Fastighetsmagnaten från New York, en osannolik presidentkandidat som inte bara utmanade den republikanska partieliten utan även stöpte om formen för hur en valskampanj bedrivs, kunde säkra segern sedan han vunnit i flera normalt demokratiska delstater natten mot onsdag.

NEW YORK Det var förutbestämt att i alla händelser bli ett historiskt val.

Det ena alternativet: USA:s första kvinnliga president, och därtill den på papperet mest kvalificerade kandidaten i landets moderna historia.

Det andra alternativet: en politiskt helt oprövad affärsman från New York, med ett ego som en zeppelinare och som verkade göra det till en sport att kränka så många väljargrupper som möjligt under en kaotisk valkampanj. Men som också, med stor skicklighet, lyckades dra politisk nytta av den ilska mot Washington som jäst bland gräsrötter i många år och som båda partierna bortsett ifrån, eller missat.

I natt valde USA sida. Och politisk erfarenhet visade sig väga lätt.

– Den enda kandidat Hillary Clinton rimligen borde ha slagit var Donald Trump. Detta är en av de mest häpnadsväckande förlusterna i amerikansk politisk historia, säger politikprofessorn Dennis Goldford vid Drake University i Des Moines, Iowa.

Natten mot onsdagen kunde Donald Trump fira segern vid valvakan på ett Hiltonhotell på Manhattan.

USA vaknar upp till en politisk verklighet som få anar hur den ser ut. River USA upp frihandelsavtalen? Driver Donald Trump igenom en mur mot Mexiko? Och hur får han mexikanerna att betala för den? Vad händer med de runt elva miljonerna illegala immigranter? Hur ser Trumps okända plan för att besegra Islamiska Staten, IS, ut? Hur ska han finansiera sina enorma skattesänkningar? Hur ska han locka hem miljontals utflyttade industrijobb, öppna stängda kolgruvor och ersätta Obamas sjukvårdsform, Obamacare, med något bättre?

Men mer än en framgång inom de och många andra politiska sakfrågor som dykt upp, oftast utan detaljer, i Trumps valkampanj så innebär hans seger ett svidande nederlag med USA:s politiska elit.

Trumps försök att nå Vita Huset handlade aldrig om finslipade manifest eller rationella reformförslag. Hans framgång, helt unik i amerikansk modern politisk historia, kan inte förklaras utan att man också väger in den ilska och misstro mot kongressen och etablissemanget som grott i folklagren i flera decennier.

Paradoxalt nog var det ett budskap om förändring, ”change”, liknande det som lyfte en okänd senator från Chicago till presidentposten för åtta år sedan, som även släppte lös energin hos Donald Trump till stora delar vita, manliga och lågutbildade väljarbas. Det var väljare som till stor del troligen aldrig röstat tidigare. De hade inte gjort något större väsen av sig i opinionsundersökningar inför tidigare val, och när de nu slöt upp i stora skaror i primärvalen i stater som Indiana, Pennsylvania och Wisconsin så togs tv-kanalernas valexperter och politiska analytiker på sängen.

På samma sätt var Clintons kampanj oförberedd på den högljudda proteströrelse som utmanaren Bernie Sanders, senatorn från Vermont, ledde under vintern och våren och som tidvis såg ut att kunna kosta Clinton partiets nominering.

Eftervalsanalyserna får visa mera exakt hur Trump fick ihop sitt väljarstöd. Men det är tänkbart att åtminstone en liten del av de väljare han lockade är identiska med dem röstade på Barack Obama för åtta år sedan.

Donald Trump är USA:s nästa president. Foto: Paul Sancya/AP

Vad man än tycker om Donald Trump så går det inte att sopa undan det faktum att han rott i land en remarkabel prestation. Ofta uträknad, alltid kontroversiell och ständigt tweetandes eldfängda meddelanden som ofta underminerade hans egen kampanj, tills hans rådgivare till slut bände Twitterkontot ur händerna på honom under kampanjens sista skälvande dygn inför den 8 november.

Han lämnar samtidigt Hillary Clintons politiska ambition i spillror. Clinton, illa omtyckt även bland många demokratiska väljare, jobbade hårt för att ge en nyanserad och mera positiv omvärldsbeskrivning än Trumps dystopiska bild av ett USA på randen till kollaps under tyngden av en kraschande ekonomi (trots att 15 miljoner jobb tillkommit under Obamas tid i Vita Huset), rusande kriminalitet (trots att antalet våldsbrott i storstäderna sjunkit under många år) och allt fler terrordåd (vilket inte backas upp av statistiken).

Valresultatet innebär ett enormt underbetyg för Clinton som nästan väger tyngre än den framgång det innebär för Trump. Två gånger försökte hon nå Vita Huset, och det andra försöket föll hon alldeles på mållinjen. Hon gick till val på att bygga vidare på arvet från Barack Obama, vars åstadkommanden nu löper risk att pulvriseras kommande år: kärnkraftsavtalet med Iran, sjukvårdsreformen, de diplomatiska relationerna med Kuba, den gröna miljöpolitiken.

En över ett år lång och polariserande valkampanj, som kallas den smutsigaste på åratal och som sånär klöv det republikanska partiet i två delar, lämnar en djupt splittrad nation för Trump att ärva när han svärs in som USA:s 54:e president den 20 januari 2017.

Är Trump rätt man att ena nationen? Han inledde kampanjen med att prata om hur lätt han har att komma överens med vem som helst – demokrater såväl som republikaner och politiskt oberoende. Det budskapet försvann vartefter i en orkan av anklagelser om sexuella övergrepp, attacker mot minoriteter och irrationella bråk med partikamrater.

Kan Trump hitta tillbaka till det budskapet kommande månader när han formar sin administration? Hans supportrar tror det. Men för miljoner amerikaner, som det här valet ställdes mellan två nästan lika oacceptabla alternativ, är det en avlägsen och kanske även orealistisk förhoppning.