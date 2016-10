Stronger together Foto: Matt Rourke

Det borde jag själv skrivit för länge sen !

Då och då läser jag texter som pekar på något som jag själv tänkt skriva men av någon anledning aldrig satt på pränt.

I helgens Financial Times (ft.com) skriver Gillian Tett, FTs USA-chef, skarpsynt om den kanske allra största bristen i Hillary Clintons kampanj: avsaknaden av ett bra slagord.

Mot Donald Trumps kraftfulla ”Make America Great Again!” står Clintons ganska mesiga “Stronger Together”.

Tett konstaterar att det som saknas är ett verb i denna slogan.

Idag ter det sig som att Clintons verkliga budskap är ”I’m With the Status Quo” och det är inte särskilt lockande.

Hade Bernie Sanders något att bidra med ?

Wikipedia listar dessa Sanders-slogans:

A Future To Believe In

Not me. Us.

A Political Revolution Is Coming

Not For Sale

Enough Is Enough

Feel the Bern

Jag tror Clinton-kampanjen behöver något eget, något effektivare sätt att sammanfatta budskapet.

I TV-debatten med Trump talade Clinton om ”vi” och om sina planer och sina åsiktsplattformar.

Det lät platt jämfört med Trumps ”I will bring back American jobs”.

Men Clinton kan såklart vinna ändå.

Ronald Reagan vann med verbfria ”Morning in America” och Herbert Hoover med likaledes verbfria ”A Chicken in Every Pot”.