Somliga är skeptiska Foto: Charles Dharapak

I många sammanhang är det bra att veta vad man vill uppnå och hur man ska gå till väga för att uppnå detta innan man sätter igång.

Det är inte något som president Trump är trakterad av.

Harvard-professorn Joseph Nye, som tidigare lett USAs National Intelligence Council, sa i måndagens New York Times eftertänksamt så här:

Annons X

“You don’t want to tear up 70 years of foreign policy until you think hard about what replaces it.”

Men det är exakt vad som nu håller på att hända. Det Trump sagt i valkampanjen har nu blivit vallöften som ska uppfyllas.

”Muslim ban” var ett sådant ofta upprepat löfte, men riktigt där befinner sig männen i Vita huset inte riktigt just nu.

Det visar sig sedan i fredags att det är en sak att söka ”verkställa vallöften” men när de befinner sig i frontalkrock med USAs utrikespolitiska huvudlinje efter andra världskriget blir det lite knepigt.

Min bedömning är att den nedmontering som nu pågår att USAs utrikespolitik kommer att fortsätta genom tweets eller illa genomtänkta exekutiva order ett bra tag till. Så länge de skapar rubriker och tittarsiffror räcker det långt.

Den internationella politiken betyder åtminstone på kort sikt inte så mycket för de amerikanska medborgarna. Det finns delar som har betydelse. Förhållandet till Mexico och Kanada – de länder som tillsammans med USA skapar NAFTA – är knepigt.

Jag såg härom kvällen i någon av de många tv-kanaler en tillfällig amerikan kan studera hur en chef för en bank i Texas svettades. Han var helt förtvivlad över den katastrof för ekonomin i Texas som ett avbrott av de nära ekonomiska relationerna med Mexico skulle innebära.

Men du var ju ordförande i kommittén som samlade in pengar här i Texas till Trumps kampanj, sa intervjuaren.

Bankchefen svettades och sa att han minsann gjort allt han kunnat för att förklara för Trump att just den idén var helt feltänkt.

Wall Street Journal hade på måndagen en initierad och för Trump förödande analys av just den frågan – relationen till Mexico.

På hemmaplan finns en mycket större nöt att knäcka. Större så till vida att den kommer betyda mera inrikespolitiskt.

President Obamas hälso- och sjukvårdsreform ACA från 2009 var inte populär eftersom den byggde på solidaritet mellan medborgarna vilket innebar att när miljoner människor som aldrig haft sådant skydd fick det så hamnade notan hos de som redan hade försäkringsskyddskydd.

Republikanerna (GOP) har sedan 2009 hetsat mot ObamaCare utan att lägga fram något alternativ. Här finns likheten med Trumps omläggning av utrikespolitiken.

Det enda som brukar anföras är att de svårt sjuka ska flyttas över till s k high risk pools som sedan ska subventioneras – av vem då? Ja givetvis på ett eller annat sätt av andra skattebetalare.

Nu ska ACA ”avskaffas” men vad som kommer i stället är helt oklart och sannolikheten att det blir mycket billigare och mycket effektivare får nog bedömas som låg.

Det är rimligen skälet till att det inte finns något förslag från GOP eller från Trump. I valkampanjen lovade han att ”katastrofen ObamaCare” skulle avskaffas och ersättas med något superbilligt och supersmart.

Vad det skulle vara är ännu inte känt.

Ibland är det bra att tänka efter före.