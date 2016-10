Modell? Foto: Jacques Brinon

Det förs intressanta, om än bitvis förbryllande diskussioner om avsaknaden av ledarskap i Sverige.

Men det som de flesta debattörer verkar glömma bort är att ledarskap inte är och inte varit någon särskilt stark svensk gren.

Nej i Sverige har vi bara en enda modell och det är samförstånd. Konsensus ska uppstå genom långa diskussioner där processen alltid är viktigare än resultatet.

Annons X

Tala med finländska företagsledare om hur de ser på den svenska företagsledningskonsten om ni vill höra sanningsord på detta område.

I Hufvudstadsbladet idag intervjuas den 85-årige pensionerade amiralen och tidigare kommendören för Finlands försvarsmakt,Jan Klenberg:

I slutet av 1960-talet var Klenberg under ett år stipendiat vid Harvard där han författade avhandlingen, The Cap and the Straits: Problems of Nordic Security, (Nordkalotten och sunden: Nordiska säkerhetsproblem) som var en studie över Finlands geopolitiska sits. – Slutsatsen var att Finland ska ha goda relationer med sina grannar, också österut, och att vi måste upprätthålla ett ordentligt försvar. Så ligger det fortfarande till och det är något som jag har jobbat för hela mitt liv. Lyckligtvis skrotade Finland inte sitt försvar efter det kalla krigets slut i motsats till många andra. Här gjorde Sverige ett väldigt stort misstag. Jag kan inte förstå att de gjorde det.

Men det gjordes ju i samförstånd och det är ju det viktiga i Sverige.

Svenskt Näringsliv, organisationen, har upprört det akademiska livet genom att lufta uppfattningen att även universiteten behöver en smula ledning.

Svenska universitet och högskolor lider av ledarskapsproblem, menar nämligen Näringslivets forskningsberedning i sin senaste rapport. ”Lärosätenas styrelser behöver ta större ansvar för verksamheten och sätta tydliga mål", anser beredningen med ordförande Håkan Mogren.

Detta har utlöst stor vrede på en del håll.

Frågan har diskuterats på ett seminarium nyligen och i ett referat hittar jag bl a detta:

Sten Heckscher, som tidigare varit både rikspolischef och näringsminister, har utrett Karolinska Institutets ansvar i Macchiarini-affären. Han underströk att styrelser redan idag har möjligheter att agera mycket mer än de gör.

– Problemet är att de faktiskt inte tar den roll de har. Styrelserna är någon slags dekoration, som ska spegla universitetets förträfflighet. Svagheter i beslutsfattandet gör att det blir otydlig, sade han och tillade:

– Men det är inget fel på regelverket, det finns en massa saker som man kan göra som inte görs.

Jag skulle misstänka att Macchiarini-affären leder till än större rädsla för att visa ledarskap i akademin.

Tobias Krantz, som ansvarar för utbildningsfrågorna på Svenskt Näringsliv, har gjort en försynt men intressant kommentar:

Leif Lewin, tidigare professor i statskunskap vid Uppsala universitet, skrev i en replik till en debattartikel i Dagens Nyheter från forskningsberedningens ledamöter att den frihet och kreativitet som varit framstegens motor idag återfinns utanför universiteten, i kunskapsföretag som Google, Facebook och Yahoo. Det är en intressant och ödmjuk synpunkt. Bör man av den insikten inte dra slutsatsen att akademin trots allt kan dra viss lärdom av erfarenheter, exempelvis kring ledarskap, från näringslivet…? I mina öron låter det som en utmärkt utgångspunkt för fortsatt, konstruktiv, debatt.

Vi får väl se vart allt detta leder.

Så har vi det i Sverige.