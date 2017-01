Uppmärksamhet till varje pris Foto: Alex Brandon

Jag har hela dagen här i USA följt TV-bevakningen av demonstrationer mot de åtgärder som Trump-administrationen vidtagit mot resande från 7 muslimska länder.

Det finns tveklöst en stor upprördhet här mot detta och andra åtgärder som president Trump vidtagit sedan han tillträdde den 20 januari.

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vilken analys man gör av olika åtgärders effekt, rationalitet, rimlighet och inte minst vad de betyder för USAs ställning i världen så handlar presidentens handlande i huvudsak om två saker.

Annons X

1. Han vill visa sina väljare att han gör det han talat om i valkampanjen. Även om det mesta utom muren mot Mexico inte varit särskilt tydligt formulerat så handlar i stort sett allt som nu sker om en leverans till väljarna. Det finns en stark opinion som pressar på och det handlar om leverans. Se här.

Steve Bannon, hans närmaste rådgivare, kom från högersajten Breitbart News som tillsammans med t ex FOX NEWS nu ligger på för att Trump ska göra det han ställt i utsikt.

Oavsett hur många som nu demonstrerar mot presidenten på olika flygplatser så är det många fler väljare som sannolikt är nöjda över att presidenten tar deras oro på allvar.

För att förstå detta måste man inse hur isolerat USA är och hur stor oron är för all världens hemskheter som kan komma till USA. Det är givetvis 9/11 som spökar men för att förstå dimensionerna på denna oro kan man titta på reaktionerna i USA när ebolan härjade i Väsafrika.

Då blev detta en stor fråga i medierna och i politiken: hur skyddar vi oss? Det rådde vitt spridda uppfattningar om att ebolan skulle kunna komma in i USA från Mexico.

Trumps hela valkampanj har handlar om att tala till denna oro om hot som skulle kunna komma in i detta land som ju är så stort, har så långa landgränser att själva föreställningen att man kan isolera sig genom att bygga en mur mot Mexico rent rationellt sett är helt absurd.

Gränsen mot Kanada har såvitt jag vet aldrig nämnts av Trump.

Men Trumps agenda handlar om löftet att åter isolera USA så som USA var isolerat före andra världskriget och som USA upplevde sig själv under 50- och 60-talen. ”Only America first” är budskapet och hur det ska gå till är inte riktigt en fråga på agendan.

Symboliska åtgärder ska skapa en känsla av att det åter är som det var förr, på den gamla goda tiden.

2. ”Publiksiffrorna”, ratings. Trump har i hela sitt vuxna liv varit besatt av uppmärksamhet i medierna. Om uppmärksamheten varit positiv eller negativ har egentligen aldrig spelat någon riktigt avgörande roll.

Att Trump nu dagligen attackerar New York Times och Washington Post är en del av hans populistiska kampanj som pågått mycket länge. Han skulle vilja ha uppskattning men han vet att han dels inte kan få den dels att han inte skulle ha särskilt stor politisk nytta av sådan.

Maureen Dowd i New York Times som följt Trump länge intervjuar i söndagstidningen Michael D’Antonio som enligt min åsikt skrivit den mest läsvärda boken om presidenten. Han säger om USAs narcisstistiske president:

”If he could have commanded the attention of the world media every day of his life in the past he would have. The fact that the press corps is captive in the White House and can be dragged into these executive order signings is, for him, like mainlining heroin.”