”Olyckligt att flytta fokus från grundproblemet”

SLUTREPLIK | DIGITALISERING

Denna debatt har betydligt större bredd än en specifik debatt om digitala vårdcentraler och prislapp för anslutning till NPÖ.

I en replik argumenterar författarna Henrik Kangro och Daniel Persson, som anställda på en digital vårdcentral, för att landstingen måste ta ansvar för it i vården och att ”landstingen måste öppna upp för digitala vårdcentraler” (SvD Debatt 22/1). En fråga som med skohorn förs in i denna debatt och som olyckligt flyttar fokus från grundproblematiken som är av betydligt större proportioner. Författarna ger inte uttryck för att förstå de strukturella frågorna utan riktar in sig på konsekvenser som en följd av att grundläggande förutsättningar saknas för en välfungerande it i vården. Om landsting och regioner hade haft förutsättningar att ta ett nationellt ansvar för it i vården hade debatten som förts och förs på många håll inte sett ut som den gör.

Det stämmer att tjänsten Nationell patientöversikt avser möjliggöra informationsläsning mellan vårdgivare. För att förstå varför NPÖ fungerar undermåligt och i sin nuvarande form aldrig kommer leverera det vården kräver behövs förståelse för hur patientdata i dag genereras och lagras. I dag sker detta i proprietära leverantörsspecifika format anpassade för det specifika journalsystemet. Detta då journalsystem är upphandlade från privata aktörer utan tydliga krav på icke-proprietärt nationellt standardiserad patientdata. Därtill sker lagring av patientdata på en, för det specifika systemet, systemspecifik plats. En tjänst som NPÖ som utifrån dessa förutsättningar har för avsikt att samla in och översätta specifik patientdata för att ge läsmöjlighet kommer resultera i en mindre välfungerande lösning.

De grundläggande förutsättningarna saknas och för överskådlig framtid kommer arbete på ett eller annat sätt behöva göras med anpassningar, korrigeringar och tillägg för att klara av att samla in och översätta nya format, nya termer och ny funktionalitet. NPÖ ger i dag bristfällig läsmöjlighet och saknar helt skrivmöjlighet.

För att i grunden skapa rätt förutsättningar och komma runt dessa problem behöver patientdata oavsett journalsystem genereras och lagras i icke-proprietära och nationellt standardiserade informations- och dataformat. Därtill behövs en nationell infrastruktur där patientdata oavsett journalsystem lagras i en gemensam nationell och centraliserad lagringsform med nationell förvaltning. Utifrån dessa förutsättningar är det möjligt för kompatibla och certifierade journalsystem att verka som klienter, utan egen leverantörsspecifik infrastruktur, i en gemensam nationell patientdatamiljö. Journalklienter kan upphandlas, inklusive på landstingsnivå, med krav på att följa nationellt standardiserade informations- och dataformat och där patientdata lagras och ägs av staten och därmed medborgarna.

Också klienter hos andra myndigheter, exempelvis försäkringskassa, kan ges behörighet att avläsa viss information som sjukskrivningsstatus. Utifrån dessa förutsättningar öppnas också betydande möjligheter för forskning, alternativa vårdformer och patientdelaktighet där certifierade forsknings-, kommunikations-, hälsoapplikationer och mätapparatur med mera också fungerar som klienter i denna nationella patientdatamiljö. Juridiska ramar och kontrollmekanismer på nationell nivå behöver skapas för att möjliggöra denna utveckling, garantera medborgares rätt att äga sin egen patientdata och hindra statligt missbruk och övervakning.

Ett ytterligare steg är att också utveckla en nationell journalklient för att uppfylla de nationella vårdrelaterade it-behov som Sverige har. På så sätt kan antalet it-system i vården ytterligare ersättas och reduceras utöver den i till exempel Stockholms läns landsting beslutade minskningen från 1600 till 800 system till år 2020. Därmed sparas stora resurser in genom konsoliderad systemförvaltning både i och mellan landsting och möjliggör generell utveckling och uppgradering av it i vården genom minskade kompatibilitetsproblem. Med en nationell journalklient blir det också mindre geografisk inlåsning och därmed större möjlighet till geografisk rörelse av kompetens liksom större underlag och resurser för funktionsutveckling.

Denna debatt har betydligt större bredd än en specifik debatt om digitala vårdcentraler och prislapp för anslutning till NPÖ och det är viktigt att förstå de grundläggande strukturella förutsättningarna som dikterar hur it i vården möter slutanvändarna. Frågorna är av sådan komplexitet, sådan tyngd och av sådan nationell karaktär att våra landsting och regioner inte mäktar med att hantera dem på adekvat sätt. Detta bevisades inte minst i det nu nedlagda 3R-projektet som berörde halva Sveriges befolkning men där ansats saknades för att skapa rätt grundläggande förutsättningar.

Jag instämmer i att det är bråttom med ett nationellt grepp och ledarskap om Sverige verkligen har för avsikt att bli bäst i världen på E-hälsa till år 2025. Sjukvårdsministern är den enda som i praktiken har möjlighet att föra denna taktpinne.

Viktor Madsen

underläkare

Stockholms läns landsting

