Oljepriset tyngs av dollarlyft

Det lutar åt tre räntehöjningar nästa år, enligt Fed-chefen Janet Yellen, i stället för de två marknaden hade räknat med.

Oljepriset, som sätts i dollar, påverkas av valutaturbulensen. Ett terminskontrakt för leverans av Brentolja nästa månad faller till drygt 53 dollar per fat, ned från nästan 56 dollar per fat inför onsdagens räntebesked från Fed.

Oljepriset före dollarsmällen var det högsta sedan juli 2015 och kan jämföras med årets bottennapp i januari på under 28 dollar per fat. Det kraftiga lyftet under året har tagit fart sedan Opecländerna och andra stora oljeproducenter, däribland Ryssland, gjort upp om produktionsbegränsningar nästa år.