Donald Trump signalerar seger på valnatten. Foto: Evan Vucci / TT

Vi åker genom New York. Föraren slår ut med handen: ”Det brukade vara Benghazi här, men nu känner jag igen det gamla Amerika”. Stolt pekar han mot julskyltningen i varuhuset Saks.

Det är oklart om han drar en parallell till Benghazi-attackerna 2012 när den amerikanske ambassadören dödades. Men klart är att han har nästan inga tänder. Och det är uppenbart att han talar om Trump. Och att han är nöjd.

Thanksgiving är, trots den klassiska julskyltningen, sig inte likt. Presidentvalet är det första som dyker upp i alla samtal, tonen är nervös. WASP-demokraten i fluga och hornbågade glasögon bär på ett så påtagligt motstånd mot paret Clinton att man skulle kunna ta på det. Han hade sett för sig hur Hillary skulle bli president och hur han skulle kunna inta en klädsamt tvivlande roll. Nu känner han sig tvungen att ta ställning till Trump och flyttar runt sin fluga och säger: ”Vi vet inte.” Och så kommer det: ”Det är inte fel med begränsade mandatperioder i kongressen.” Och till sist: ”Om han misslyckas, misslyckas vi alla.” Han lutar sig fram i länstolen framför brasan på den klubb där alla är republikaner. Alla utom han. Han är inte glad men inte heller rädd.

Den kreative filippinaren i päls har en del politiskt material att jämföra med. Han säger bara: ”Hoppas han är affärsman, skithög och republikan i den ordningen.” Medan det lika kreativa paret från Upper West knappt kan dölja sin oro. För dem, liksom för svenskamerikanskan på väg hem till Sverige, har marken rört sig under fötterna. Under tiden lägger amerikansk media fast mark under sina fötter. Strax innan Thanksgiving har Trump lovat New York Times en intervju. När han får reda på att tidningen tänker publicera en del av materialet med pratminus, ställer han in. Bara för att nästa dag gå med på att möta tidningens vassaste skribenter i ett långt samtal. Som NYT naturligtvis lade som en, nästan, fullständig utskrift på nätet.

Trump berättar hur förvånad han är över att det visade sig att han uppskattade Obama. Att Putin ringt honom angående Syrien och att det vore ”trevligt” att komma överens med Ryssland. Dessutom skulle han ”älska” att vara den som mäklade fred mellan Israel och palestinierna. Ett torftigt språk och platta analyser garneras med känslomässiga utfall, där det helt enkelt är svårt att hitta ett embryo till genomförbar politik. Eller ens en röd tråd.

Plötsligt dyker bilden från valnatten upp. Vinnaren Trump på scen med sin familj. Men vad är det för musik som spelas? Rolling Stones ”You can’t always get what you want”. Låten borde varit vald långt i förväg. Och skulle ha passat väldigt bra som sortimusik vid en förlust.

Så… väntade sig Trump inte att vinna? Var det inte bara opinionsinstitut, valanalytiker och Hillary Clinton som blev förvånade? I så fall har vi sett ett klassiskt exempel på att man ska vara väldigt försiktig. Med vad man önskar sig.