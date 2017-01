Ökad vinst för Ahlstrom som går samman med Munksjö

"Under 2016 uppnådde vi rekordhög lönsamhet med nuvarande bolagsstruktur och vår balansräkning är mycket starkare än tidigare. Under den senare delen av året visade vi också vår förmåga att växa, något vi inte lyckats med under de senaste åren", kommenterar tillförordnade vd:n Sakari Ahdekivi i bokslutsrapportens vd-ord.

Det föreslagna samgåendet med Munksjö godkändes av de två bolagens extra stämmor den 11 januari.

"Fokus blir nu på att genomföra samgåendet och den fortsatta integrationen av de två bolagen", konstaterar Sakari Ahdekivi.