Twitterkampanj av Ohlsson mitt under krismötet

Liberalernas möte – som har beskrivits som ett krismöte om partiets och Birgitta Ohlssons framtid – har pågått timme efter timme. Och Birgitta Ohlsson sitter inte still i båten under tiden. Hon kampanjar för sin sak mitt under krismötet och har retweetat över 20 inlägg som stödjer hennes sak.