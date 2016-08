Forskare: Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer

Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | KLIMATET

I klimatpolitiken finns ett stort fokus på personbilarna medan flyget ägnas mycket mindre uppmärksamhet. I dag offentliggörs helt nya data i rapporten ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor” som vi har tagit fram på uppdrag av Naturvårds­verket. Flygets klimatpåverkan uppstår inte bara genom koldioxidutsläppen utan också från bland annat kondensstrimmor och kväveoxidutsläpp på hög höjd. Vi har inkluderat dessa genom att använda oss av den bästa vetenskapliga uppskattningen. Här finns dock en osäkerhet och framtida forskning kan visa att det är både större och mindre än vad vi har antagit. När dessa höghöjdseffekter inkluderas så blir utsläppen från svenska befolkningens internationella flygresor ungefär lika stora som från allt personbilsresande i Sverige.

Vi vet alla att svenskar numera flyger utrikes mycket oftare, men hur ofta flyger vi utomlands i snitt? Våra resultat visar att den svenska befolkningens utrikesresande har dubblerats sedan början på 1990-talet och att vi i dag flyger utomlands i snitt en gång per år (avser både flyg i tjänsten och privat).

Det har blivit mycket vanligare att resa till destinationer som ligger långt bort, till exempel Thailand och USA, men det har också blivit mycket vanligare med korta utrikesresor, till exempel weekendflyg till London. Medelavståndet för en utrikesresa har inte förändrats nämnvärt sedan början på 1990-talet, snitt­avståndet till slutdestinationen motsvarar en resa mellan Stockholm och Portugal.

Annons X

Hur är det då med utsläppen per kilometer, flygplanen har väl blivit mycket effektivare? Våra resultat visar att utsläppen per personkilometer har minskat med 37 procent sedan 1990. Nästan hälften av förbättringen beror på att antalet tomma flygstolar blivit färre så att planets utsläpp kan fördelas på fler passa­gerare. Teknikutvecklingen har gjort att bränsle­förbrukningen har minskat med ungefär 1 procent per år. Sammantaget innebär det här en rejäl förbättring som dock är långt ifrån tillräcklig för att kompensera de ökade utsläpp som följer av det växande antalet resor.

De ökande utsläppen från utrikesflyget kan jämföras med de utsläpp Sverige rapporterar officiellt inom ramen för FN:s klimatkonvention (där utrikesflyget inte ingår). Medan utsläppen från svenska invånares utrikesflyg har ökat med 61 procent sedan 1990 så har Sveriges officiellt rapporterade utsläpp från samtliga sektorer minskat med 24 procent under samma ­period. Den svarta linjen i nedanstående grafik visar en utveckling där utrikesflygets utsläpp fort­sätter att öka i samma takt. Den röda linjen visar ett scenario där Sverige uppnår det mål som riksdagens miljömålsberedning nyligen föreslaget: 85 procents minskning av de officiellt rapporterade utsläppen till år 2045.

Utsläppen från den svenska befolkningens internationella flygande riskerar att bli högre än Sveriges totala officiellt rapporterade utsläpp (där utrikes flyg inte ingår) redan år 2040. Detta kan bidra till att äventyra de mål som världens ledare kom överens om i det klimatavtal som slöts i Paris 2015.

Vilka handlingsalternativ finns för att hantera denna­ ohållbara utveckling? En möjlighet är naturligtvis att förlita sig på att privatpersoner och företag väljer att hushålla med flygresandet av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Vissa privatpersoner kanske bestämmer sig för att flyga max vartannat år och några företag kanske satsar stort på resfria möten.

Vår övertygelse är dock att det behövs politiska styrmedel för att komma tillräckligt långt. Det är därför mycket glädjande att alla politiska partier i riksdagens miljömålsberedning nyligen enats om ”att det finns skäl att överväga åtgärder för att minska­ utsläppen från internationellt flyg och sjöfart även i Sverige” (SOU 2016:47). Det bästa vore naturligtvis om globala styrmedel infördes. Förhandlingar pågår men hittills har det gått trögt när det gäller att få tillräckligt starka globala klimatåtaganden på plats.

Förutom att driva på arbetet med globala överenskommelser kan Sverige i väntan på dem utveckla olika nationella styrmedel som sammantaget styr i rätt riktning. För att nå acceptans för styrmedel hos allmänheten är det viktigt att information om olika resors klimatpåverkan når ut. Vår rapport kan här utgöra ett bidrag. Ett nästa steg skulle kunna vara att göra det obligatoriskt att deklarera klimatpåverkan i annonsering för flygresor, på samma sätt som bilars utsläpp sedan lång tid deklarerats. En sådan information skulle också ge resenärer möjlighet att ta hänsyn till klimatpåverkan när man gör sitt resval.

Jörgen Larsson

filosofie doktor, forskare på Chalmers tekniska högskola

Anneli Kamb

civilingenjör, före detta forskarassistent på Chalmers tekniska högskola

Jonas Nässén

docent, forskare på Chalmers tekniska högskola

Jonas Åkerman

teknologie doktor, forskningsledare Kungliga tekniska högskolan