Ogräset som kväver allt liv

Helene Schmitz, ”The Cotton Mill”. Foto: Helene Schmitz

Helene Schmitz, ”Transitions”

Frågan om ett fotografi uttrycker sanning är retorisk. Helene Schmitz iscensätter aldrig sina bilder. Hennes kamera på en och samma gång både registrerar och tolkar de ödsliga ställen hon avbildar, vackra, gåtfulla och på ett märkligt sätt lockande. Fotosviterna är inga dokument. De är en poetisk meditation över ett landskap som för ett ögonblick håller andan.

På Fotografiska visas tre serier som väl representerar själva essensen i Schmitz bildvärld. Hennes storformatskamera hittar subtila nyanser och stämningar. Den förvandlar världen till ett konstverk. En bedövande tystnad inramar verken.

Helene Schmitz, ”Alabama fields”. Foto: Helene Schmitz

Först är det härvor av vidunderliga vinrankor som klättrar över och kväver allt i sin väg. Här är grönskan varken befrielse eller idyll, varken kuliss eller scenografi. Den utgör berättelsens intrigen: Pueraria lobata, eller kudzu i folkmun, är en aggressiv växt som sprider sig med en hastighet av 30 cm på 24 timmar. Ironisk nog skänktes den som en välment gåva när Japan bidrog till firandet av USA:s hundraårsjubileum 1876. Plantan med de oväntat kraftfulla rötterna och ett oändligt lövverk planterades som prydnadsväxt i många trädgårdar och längs med järnvägsspåren.

Annons X

Tänkt som ett botemedel mot erosion förvandlades kudzun blixtsnabbt till ett fatalt ogräs. Dess grönska överskuggar annan växtlighet. Bekämpningen av den dödar miljön. Helene Schmitz fotoodyssé genom Alabama och Georgia handlar om en egendomlig förnimmelse: det idylliska Arkadien är förlorat. Grönskan bortom all kontroll är apokalyptisk här. Naturen är ingen bundsförvant utan en fiende.

Helene Schmitz, ”The Blue Room” Foto: Helene Schmitz

Sviten ”Earhtworks”, kanske Schmitz finaste verk, fotograferades i Namibia i januari 2014. I denna tidigare tyska koloni hittades diamanter i början av 1900-talet. Ett litet samhälle med alla bekvämligheter uppfördes. När gruvdriften upphörde under 1950-talet, övergavs de påkostade boningarna. Schmitz kamera tittar rakt in i dessa övergivna, en gång ståtliga människohem som om de vore dockskåp. Det som kudzun orsakar i södra USA gör sanden och vindarna längs Atlantens kust och över den ogästvänliga Namibiaöknen. Spåren efter människan suddas gradvist ut. De mjuka sanddynorna väller in i husen som om tiden hade gått vidare i Wilhelm Hammershøis silverskimrande rum. Hela öknen är ett gigantiskt timglas som visar hur livet rinner bort. Det är smärtsamt vackert.

Helene Schmitz, ”Turnings of Fire”. Foto: Helene Schmitz

Platsen för den senaste, pågående serien är skogarna utanför Sala i Västmanland. 2014 rasade här en av de värsta skogsbränderna i Sverige. Elden härjade skoningslöst. Nu börjar naturen sakta och mödosamt återhämta sig.

Det gemensamma för Schmitz bilder, oavsett var i världen de är tagna, är den sublima skönheten, central för 1700- och 1800-talets estetik och filosofiska debatt. Hennes verk är en syntes av det vackra och skräckinjagande. Schmitz avstår dock från den idealisering som vanligtvis förknippas med romantiken. Hon står istället närmare de amerikanska landskapsfotograferna bakom rörelsen ”New Topographics”, som under 1970-talet punkterade myten om den fulländade naturen. Precis som Thomas Joshua Cooper och Jem Southam berättar hon om landskap i förändring. Människan, som inte syns i bilden, är i själva verket högst närvarande. Det är hon och hennes fåfänga faustianska drömmar om odödligheten som är själva orsaken till det som sker.