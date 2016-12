Skriver bok Foto: Jose Luis Magana

Den tidigare brittiske finansministern George Osborne skriver en krönika i det välmatade julnumret av The Spectator.

Han berättar om ett möte i Aspen precis före den första debatten mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Han mötte då Ivaka Trump och hennes man Jared som stod ensamma vid bardisken. Osborne anslöt sig.

Han frågade hur pappa Trump förberedde sig för debatten. Dottern och svärsonen berättade då att trots motsatta råd bland annat från de båda så hade pappan sagt nej till varje form av förberedelser:

Her father thought that the public would see he was scripted and his appeal was precisely that he wasn’t.

”Scripted” betyder här alltså ungefär ”försedd med inlärda, slagkraftiga repliker”.

Men vi som såg och kommer ihåg debatterna mellan presidentkandidaterna vet att det också betyder att vara sakkunnig om de ämnen som kom upp, beredd att ge sakliga svar.

Trump klarade sig enligt många politiska kommentatorers åsikt dåligt i debatterna. Även opinionsundersökningarna visade på samma sak - även om Trumpkampanjen påstod sig ha andra, inte offentliggjorda undersökningar som pekade i motsatt riktning.

Trumps okunnighet var kanske en stor fördel i kampanjen. Hur det blir framöver får vi väl se, men inget tyder på att den blivande presidenten blivit mera sugen på att använda något mera substansfyllt format än twitter.

Han är i praktiken USAs första oberoende president, han bär inte på någon påtaglig börda av politisk kunskap. Någon lojalitet med det republikanska partiet harhan inte; däremot förväntar han sig nu att det partiet ska vara lojalt mot honom.

Osborne skriver att han inte tänker skriva några memoarer för att han tycker att politikermemoarer är tröttsam läsning. Men han skriver nu på en bok som ska heta ”The Age of Unreason” som ska handla om populistisk nationalism - och hur förespråkare för fria marknader och öppna samhällen ska besvara företeelser som Trump.

Det låter betydligt intressantare än en memoarbok.