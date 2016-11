OECD-chefen i gott sällskap fr v:Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund, IWF, Angela Merkel, Angel Gurria, Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, och Guy Ryder, Director General of the International Labour Organisation, ILO. Foto: Michael Sohn

Har OECD gett Donal Trumps ekonomiska plan ett positivt betyg?

Jag ställde den frågan idag till James Pethokoukis, ekonom och kommentator på konservativa American Enterprise Institute.

AEI har nu flyttat från 17e gatan där man haft sitt kontor så länge jag kan minnas till ett mycket elegant hus på 1789 Massachussetts Avenue NW precis vid Dupont Circle.

Annons X

AEI är nu granne med Brookings och snett över gatan ligger Peterson Institute så detta är verklgen ”think tank alley”.

Vi åt lunch i den eleganta matsalen och det visade sig att just frågan om OECDs i USA mycket uppmärksammade kommentar var något som min värd redan hade kommenterat.

The OECD expects the likely size of the stimulus would boost US economic growth to 2.3% from 1.9% in 2017, and to 3% from 2.2% in 2018. Hardly the hypergrowth Trump has promised, but better.

Men....

The OECD offers plenty of caution, with monetary and trade policy central:

Hur ser USAs handelspolitik och penningpolitik ut under Trump? Det är bara en av de otaliga frågor som inte går att besvara idag.

James Pethokoukis är en spännande samtalspartner och hans bakgrund på bl a Reuters gör att han är mycket begripligare än de flesta ekonomer jag mött.

Han är väl värd att följa ( @JimPethokoukis) och hans podast rekommenderas: Political Economy Podcast with James Pethokoukis

Här en länk till en intervju med Tino Sanandaji på temat borde USA bli mera likt Sverige.

Så mycket är klart om den kommande president Trump att Sverige sannolikt inte är hans idealmodell.