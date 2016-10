Obehagliga brittiska tongångar

Framgång är fult Foto: Carl Court

Det har åtminstone för mig inte varit klart i vilken riktning som det brittiska regeringspartiet skulle slå in på efter Brexit-folkomröstningen.

Men den som hoppats att Brexit-kampanjens obehagliga drag av utlänningsfientlighet och inåtvänd nationalism inte skulle slå igenom i regeringspolitiken har all anledning att vara riktigt dyster efter det konservativa partiets kongress i Birmingham.

Partiledaren och premiärministern Theresa May och inrikesminister Amber Rudd slog in på politik som jag tror kommer få stora, negativa konsekvenser för Storbritannien.

Carolyn Fairbairn, VD för näringslivsorganisationen CBI, reagerade skarpt mot signalerna:.

“This idea that it is going to be a shameful thing to have people from overseas working in our companies, I think is absolutely the wrong thing: we’re not that kind of country.

“We have been a magnet for talent for many years; we should be proud of our ability to attract the best, and this approach that appears to be around shaming companies for doing that is one that our members are very, very concerned about.”

En mycket tydlig udd inte minst i Mays tal idag är riktad mot den internationella och framgångsrika delen av brittisk ekonomi.

Framgång är orättvist och bör bestraffas var undertonen i talet.

För mig är det uppenbart hur den politiska kalkylen ser ut - att göra partiet större till nästa val 2020. Men kommer man att kunna bli framgångsrik med denna ”Little England”-retorik? Ja, kanske räknat i röster men verkligheten kommer knappast att anpassa sig till detta politiska budskap.

May talade till exempel om landets universitet som ju varit i världsklass. Men hur det ska gå att bibehålla dessa med den obehagliga, utlänningsfientliga tonen i hennes och Rudds tal kan jag inte förstå. Vem vill studera i en sådan miljö?