Obamas avtal med Australien får Trump att se rött

Det var i söndags som telefonsamtalet mellan Trump och Australiens premiärminister Malcolm Turnbull ägde rum. Enligt CNN ska Trump under samma dag även ha pratat med fyra andra ledare i världen, inklusive Rysslands Vladimir Putin.

Det förändrade tonläget till Australien ska ha inträffat när Trump tog upp det avtal som upprättades under president Barack Obama. Avtalet beskriver hur USA förpliktigar sig att ta emot flyktingar – företrädesvis från de sju muslimska länder som ingått i det uppmärksammade inreseförbudet – som samlats upp i speciella anläggningar på öarna Manus och Nauru utanför Papua Nya Guinea.

Enligt källor ska Trump ha sagt att det vore en väldigt dum idé att ta emot 2 000 flyktingar då någon av dem kunde vara den näste Boston-bombaren. (I april 2013 dog tre personer och många skadades svårt då Boston Marathon drabbades av ett bombdåd).

Trots att Australiens premiärminister Malcolm Turnbull flera gånger under samtalet ska ha sagt att överenskommelsen gäller 1 250 flyktingar och att dessa noggrant ska förhandsgranskas innan förflyttning avslutade Trump samtalet abrupt efter 25 minuter. Samtalet var planerat att hållas i en timme.

Presschefen Sean Spicer svarade senare inte på frågor gällande samtalets innehåll, som han dock beskrev som ”produktivt”.

Enligt Washington Post ska Trump ha beskrivit samtalet med Australiens premiärminister som ”the worst call by far”.

Den plötsligt frostiga relationen länderna emellan är känslig då de tillsammans ingår i den stora uppgörelsen ”Five Eyes” när det gäller underrättelsetjänst och där även Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien deltar.

Den senaste tweeten från Trumps Twitterkonto lär inte tina upp relationen med den vidsträckta nationen ”down under”.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!